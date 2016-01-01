غوغل تشتري "فايمبت" لتحسين خدمة يوتيوب

أعلنت مجموعة "غوغل" عن شراء شركة "فايمبت" الناشئة المتخصصة في تعريف منتجي محتويات منصتها "يوتيوب" وغيرها من خدمات التواصل الاجتماعي على العلامات التجارية الراغبة في رعايتهم.



وجاء في رسالة نشرت على الموقع الرسمي لـ "غوغل" المخصص لـ "يوتيوب"، "نظن أن علاقات غوغل مع العلامات التجارية وشراكات يوتيوب مع منتجي المحتويات ستشكل عندما تضاف إليها خبرة فايمبت وتقنياتها فرصاً إضافية للمحتويات المدعومة من ماركات، لتزداد بالتالي إيرادات مجال الفيديو على الإنترنت".



ولم يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، غير أن مؤسسي "فايمبت" أشاروا في رسالة منفصلة إلى أن شركتهم ستستمر في العمل بطريقة مستقلة.



وقد أسست "فايمبت" قبل ثلاث سنوات وهي تعنى بإقامة روابط بين مصممي المحتويات على خدمات التواصل الاجتماعي والعلامات التجارية الراغبة في توسيع نطاق حملاتها التسويقية من خلال تمويل محتويات أو الاستثمار فيها.



وهي تساعد العلامات في دراسة ملفات المصممين والجمهور الذي يتوجهون له على "يوتيوب" و"إنستغرام" و"فاين" و"فيس بوك" و"تويتر" و"تامبلر" بغية تحديد أنسب المنتجين.



وبدأت "يوتيوب" قبل تسع سنوات بتقديم بدل مالي لرواد الإنترنت الذين ينشرون أكثر المحتويات شهرة على منصتها، بموجب خطة لتشارك العائدات الإعلانية بين المصمم والموقع.