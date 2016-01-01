غوغل توقف خدمة الصور "بانوراميو"

أوقفت شركة غوغل خدمة الصور "بانوراميو"، والتي أطلقتها منذ عام 2007، والتي تتيح للمستخدم إمكانية تحميل الصور المرتبطة بالإحداثيات الجغرافية ومشاركتها مع الأصدقاء والمعارف، وكانت تظهر هذه الصور في خدمة غوغل Earth أو خرائط غوغل Maps.



وأوضحت الشركة الأمريكية أنه لن يكون بالإمكان تحميل الصور على خدمة "بانوراميو" بدءاً من 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وبالنسبة للصور الموجودة على أجهزة السيرفر التابعة لخدمة "بانوراميو" بالفعل، فإنه يمكن استدعاؤها حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2017، وبعد ذلك سيتم إيقاف الخدمة بشكل كامل.



وإذا كان المستخدم قد ربط حساب خدمة "بانوراميو" بحساب غوغل، فإنه سيجد الصور الخاصة به في أرشيف ألبومات غوغل تلقائياً، علاوة على أنه يمكن تنزيل هذه الصور عن طريق خدمة غوغل Takeout. وبدلاً من ذلك يمكن طلب تنزيل الصور في إعدادات خدمة "بانوراميو" كملف مضغوط ZIP.