حاسب محمول صغير بنظام ويندوز 10

Ockel Sirius A هو عبارة عن حاسب محمول صغير يُمكن للمستخدم حمله باليد بكل سهولة وبدون عناء مع تميزه بنفس قوة الحواسيب المكتبية التقليدية.



ويمتاز الحاسب بتصميم معدني أنيق وبشاشة مدمجة قياس 6 بوصة تعمل باللمس وبدقة 1920*1080 بيكسل، ويعمل الحاسب بنظام تشغيل ويندوز 10 وبمعالج إنتل Atom x7-Z8750 وبذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت مع ذاكرة تخزين eMMC بسعة 64 جيجابايت، الأمر الذي يتيح له العمل بكفاءة مع مختلف المهام اليومية.



ويدعم الحاسب منفذ USB Type-C ومنفذين USB 3.0 بالإضافة إلى منفذ HDMI، ويضم الحاسب بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير يُمكنها عرض الفيديو لغاية 4 ساعات متواصلة.



وبمجرد توصيل الحاسب على شاشة خارجية فإنه يتحول مباشرة إلى جهاز إدخال كلوحة مفاتيح أو فأرة وذلك بفضل نظام التحويل الذكي والتي تعاونت فيه الشركة المنتجة للحاسب مع مايكروسوفت.



يشار إلى أن حاسب Ockel Sirius A متوفر حالياً كمشروع عبر موقع indiegogo للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منه من خلال التبرع بمبلغ 559 دولار أمريكي أو الاختيار من ضمن الباقات الأخرى المتوفرة داخل المشروع.



مع العلم أن المشروع استطاع خلال فترة وجيزة أن يجمع تمويلاً بقيمة 241 ألف دولار أمريكي، ومن المقرر أن تنتهي حملة التمويل منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على أن يبدأ الشحن للزبائن خلال شهر مايو (أيار) من عام 2017.