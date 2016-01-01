غوغل تستعد لإطلاق نتائج بحث مخصصة للهواتف

تستعد شركة غوغل من أجل توفير نتائج بحث مخصصة للهواتف المحمولة، حيث قررت الشركة بدء عملية فهرسة المواقع المحمولة على حدة، بحيث تتوفر في غضون الأشهر القادمة نتائج بحث مختلفة عند إجراء عملية البحث باستخدام الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، وذلك على الرغم من استخدام نفس الشروط.



ويعتبر مؤشر الفهرسة الخاص بالأجهزة المحمولة منفصل تماماً عن مؤشر الفهرسة المخصص لأجهزة سطح المكتب، ويحظى المؤشر الجديد بالأولوية، حيث تتجه الشركة إلى جعله المؤشر الرئيسي أو الأساسي، والذي يستخدمه محرك البحث للرد على الاستفسارات والطلبات.



وراودت هذه الفكرة شركة البحث، والتي تتخذ من ماونتن فيو مقراً لها، منذ العام الماضي، ويبدو أن النمو المستمر في عدد مستخدمي الأجهزة المحمولة قد أقنع الشركة في نهاية المطاف للاتجاه نحو تطبيق الفكرة على أرض الواقع.



وكشف غاري إيليس محلل الموضوعات الرائجة في الشركة عن هذه المعلومات خلال مشاركته في مؤتمر التسويق الرقمي "Pubcon"، مؤكداً على ان الشركة ما تزال تملك مؤشر فهرسة لأجهزة سطح المكتب، إلا انها لن تكون جديدة ومحدثة بالمقارنة مع نسخة الأجهزة المحمولة.



وأطلقت الشركة مؤخراً عدداً كبيراً من المميزات التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المواقع على توفير مواقعهم لمستخدمي الأجهزة المحمولة، وحرصت الشركة في العام الماضي على أن تعرض ضمن نتائج البحث فيما إذا كان الموقع المطلوب متوافق مع الأجهزة المحمولة.



كما عمدت الشركة في الآونة الأخيرة إلى تمييز المواقع التي تدعم مشروع تسريع صفحات الويب خاصتها Accelerated Mobile Pages ضمن صفحة نتائج البحث، بحيث يمكن للأشخاص اختيار المواقع التي تقدم أسرع وقت في تحميل المحتوى.



وتعكس هذه الخطة الحقيقة التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة، والتي تشير إلى ان الغالبية العظمة من حركة البحث الآن تأتي من خلال الأجهزة المحمولة، وهو أمر تدركه جيداً شركة غوغل وتسعى للاستفادة منه.