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شركة علي بابا تتحالف مع "إتش بي" و"إنتل" لإنتاج جهاز لوحي جديد

بواسطة إفي دقيقة واحدة مضت
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شركة علي بابا تتحالف مع "إتش بي" و"إنتل" لإنتاج جهاز لوحي جديد

أعلن عملاق التسوق الإلكتروني في الصين "علي بابا" أمس أنه يعمل بالتعاون مع شركتي "إتش بي" و"إنتل" من أجل تطوير كمبيوتر محمول على هيئة حاسب جهاز يعمل بنظام تشغيل "يون أو إس" الخاص بالشركة الصينية.

وسيمكن استخدام الجهاز مع أنظمة سحابية خاصة للأغراض التعليمية وفي المكاتب، حسبما كشفت شركة "علي بابا" في بيان بمناسبة مؤتمر الحوسبة 2016 الذي يقام بمدينة هانجزهو شرقي البلاد.

ويعتبر الإعلان "أحدث مؤشر على أن البرمجيات التي تطورها "علي بابا" تجذب مزيداً من الاهتمام والدعم من جانب كبار مصنعي الأجهزة"، بحسب بيان الشركة الصينية.

جدير بالذكر أن "يون أو إس" هو نظام تشغيل طورته في 2011 شركة "علي بابا" كنظام للهواتف الذكية يعتمد على الخدمات السحابية، وهو ثالث أكثر نظام تشغيل استخداماً في العالم بعد كل من "آي أو إس" وأندرويد الذين تطورهما شركتي آبل وغوغل على الترتيب.

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