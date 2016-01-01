نصائح ذهبية للقيادة أثناء المطر الغزير والضباب الكثيف

يمكن للامطار الغزيرة أن تأتي بعد تحذير قصير، خاصة في فصل الصيف. بينما بإمكان الضباب خلق ظروف رؤية منخفضة أو انعدام تام للرؤية ما يجعل القيادة في تلك الظروف عملاً لا يخلو من الخطورة.

ما يجب القيام به عند هطول الأمطار الغزيرة أو الضباب المفاجئ:

1- إن أول ما يجب عليك القيام به هو الإبطاء. كن صبورا.

2- إمنح نفسك مساحة كافية حتى تتمكن من التوقف بأمان، ما يعني عدم تجاوز الـ5 أو الـ10 أميال في الساعة، فعلى الطرق الزلقة ستحتاج إلى مسافات إضافية من أجل التمكن من التوقف.

3- عليك أيضاً الحفاظ على المسافة التي تفصلك عن سائقي السيارات الأخرى، ولا سيما المركبات الكبيرة وشبه الشاحنات، ذات العجلات الكبيرة التي يمكن أن تلقي الكثير من الرذاذ على الزجاج الأمامي لسيارتك، مما يجعل الرؤية صعبة.

4- عندما يتعلق الأمر بالأمطار الغزيرة المسببة لإنعدام الرؤية والضباب الكثيف، فأنت تريد أن ترى أمامك وتريد من الآخرين أن يروك على حد سواء لذلك قم بتشغيل المصابيح الأمامية أثناء المطر.

5- أفضل نصيحة لظروف المطر الغزير والضباب الكثيف هو تشغيل المصابيح الأمامية على شعاع منخفض بحيث يمكن لمصابيح الضباب الأمامية أيضا زيادة ظهورك. فهي أيضاً تساعدك على رؤية العلامات والإشارات الموجودة على سطح الطريق.

6- إذا كان لديك مصابيح للضباب من الناحية الخلفية، وهي المعيار في العديد من السيارات الجديدة التي يتم صنعها في أوروبا، فقم بتشغيلها أيضاً. فهي تجعلك مرئياً للسيارات التي تسير خلفك أيضاً.

7- لتجنب ضبابية النوافذ من داخل السيارة أثناء هطول الأمطار الغزيرة، قم بتشغيل الحرارة وتكييف الهواء في وقت واحد. فهي تساعد بشكل كبير على إزالة الغباش عن النوافذ وازالة الرطوبة من الهواء التي تأتي إلى داخل السيارة لذلك فسوف تساعد في القضاء على التكثيف.

8- قم بفتح النافذة جزئياً أثناء القيادة في الضباب مما قد يساعدك على سماع ما لا يمكن رؤيته. سيارات اليوم تميل إلى أن تكون هادئة جدا، ففتح النافذة قد يعطيك المزيد من المعلومات حول ما يحدث في الخارج. إذا سمعت صوت أنين أو ضوضاء طحن يجب عليك ان تضغط بالتأكيد على الفرامل.

9- في حالات عدم الوضوح، قم بإيجاد مكان آمن للتوقف قبالة الطريق - حيث يكون لديك مجال رؤية حتى 2 قدم على الأقل فالأفضل أن تصل إلى وجهتك في وقت متأخر من أن لا تصل أبداً.

10- لا تستعمل المصابيح العالية، فهي قد تبعثر الضوء وتجعله يرتد عبر قطرات المطر والضباب، مما يخفض من إمكانية رؤيتك ويسبب عمى لدى سائقي السيارات على الجهة المعاكسة. لا تستعمل فلاشات الطوارئ أثناء القيادة وقم بتشغيلها فقط عندما تكون بصدد الإنسحاب إلى جانب الطريق وأثناء الوقوف. على احد الجانبين.