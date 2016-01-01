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أمريكا: 180 ألف دولار غرامة لحاملي غالاكسي نوت 7

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أمريكا: 180 ألف دولار غرامة لحاملي غالاكسي نوت 7

لم يعد هاتف غالاكسي نوت 7، مجرد هاتف فاشل تجارياً لشركة سامسونغ أو مشكوكاً في سلامته، بل أصبح تهمةً ومدعاة تجريم لكل من يصر على اصطحابه على أي طائرة أمريكية، وفق ما كشف موقع ذا فيرج الأمريكي، بعد قرار السلطات الأمريكية حظر وجوده على متن الطائرات التجارية.

وأوضح الموقع أن سلطات النقل الأمريكية أرفقت الحظر، بغرامات مالية وعقوبة السجن، ضد كل من يتحدى القرار.

وقال الموقع إن عقوبة المخالفين الذين يحملون هواتفهم من طراز غالاكسي نوت 7، تتمثل في دفع غرامة بـ 179.933 ألف دولار، عن كل مخالفة، وصولاً إلى السجن 10 سنوات ضد المخالفين.

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