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سيارة ذكية تستدعي الاستغاثة تلقائياً عند وقوع الحوادث

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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سيارة ذكية تستدعي الاستغاثة تلقائياً عند وقوع الحوادث

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عبر جناحها المشارك في معرض جيتكس للتكنولوجيا 2016، عن سيارة مزودة بنظام استدعاء استغاثة تلقائياً دون استخدام الهاتف للتواصل مع غرفة العمليات في حال تعرض السائق لحادث مروري.

وأوضح عضو من فريق شركة "نيسان" للسيارات، وليد علي، أن "نظام الاستغاثة التلقائي يعمل فقط بدولة الإمارات، من خلال وضع شريحة اتصال داخل نظام السيارة التابعة لشركة نيسان، ليتم إرسال رسالة استغاثة تشمل موقع الحادث مباشرة بعد تعرض السيارة لحادث مروري متوسط أو بليغ بحسب جهاز الاستشعار الذي يقدر مدى حجم الحادث الذي تعرضت له المركبة، ليتم التواصل مع السائق من قبل الشرطة والتعرف على حالته، وفي حال غياب الاستجابة من قبل السائق، تتحرك الدوريات إلى مكان السائق مباشرة".

وأشار علي في تصريح لـ24 إلى أن "هذا النظام الذي يطبق على سيارات من نوع باترول وماكسيما، سيساهم في إنقاذ حياة السائق بأسرع وقت ممكن، عبر نظام الـsos، المرتبط بالقيادة العامة لشرطة دبي، الذي سيؤدي مهامه من خلال إرسال إغاثة بحسب الحالة، إذا كانت تستدعي الإسعاف أو شرطة المرور أو الدفاع المدني وغيره من الجهات الأمنية".

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