تقرير: 7 ملايين من أصحاب "نوت 7" ينتقلون إلى "آي فون 7"
مع وفاة الهاتف اللوحي "غالاكسي نوت 7" الذي تنتجه سامسونغ للأبد، ينتقل الملايين من أصحابه إلى المنافس الأمريكي "آي فون 7" الجديد، على الرغم من أن العديد من مستخدميه لا يزالوا مرتبطين بأجهزة أندرويد.
وقال المحلل مينغ تشي كو لدى شركة الأبحاث "كي جي آي" في تقرير صدر حديثاً إنه يتوقع أن ينتهي المطاف بـ 5 إلى 7 مليون مستخدم من أصحاب "نوت 7" للانتقال إلى هاتف "آي فون 7"، مؤكداً أن الأمر لن يأخذ وقتاً طويلاً.
وأوضح أن العديد من محبي منتجات سامسونغ سيتخلون عنها للتوجه إلى علامات تجارية أخرى، مشيراً إلى أن هناك إحصائية تدعم ما يقوله، بالإضافة إلى عوامل الأمان والخصوصية والمزايا التي توفرها أبل لمستخدميها، بحسب موقع "بي جي آر" الإلكتروني المعني بالأخبار التكنولوجية.
ووفقاً لموقع "9 تو 5 ماك" المعني بأخبار أبل، فإن الشركة ستعلن عن نتائجها المالية تتضمن حجم مبيعات الهاتفين "آي فون 7" و"آي فون 7 بلس" معاً، منذ إطلاقهما في شهر أغسطس (آب) الماضي، وسيتضح حجم الاستفادة التي كسبتها أبل من وراء فضيحة "نوت 7".
شاشة أخبارنا
فيديو صادم : "شيباني" يتحرش بسيدة قرب منزلها بالدريوش و الأخيرة "دارتلو شوهة عالمية"
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح فيديو مثير و صادم تناقلته صفحات فايسبوكية ، اليوم الثلاثاء ، يوضح محاولة تحرش قام بها شخص مسن بسيدة نواحي منطقة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟