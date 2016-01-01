تقرير: 7 ملايين من أصحاب "نوت 7" ينتقلون إلى "آي فون 7"

مع وفاة الهاتف اللوحي "غالاكسي نوت 7" الذي تنتجه سامسونغ للأبد، ينتقل الملايين من أصحابه إلى المنافس الأمريكي "آي فون 7" الجديد، على الرغم من أن العديد من مستخدميه لا يزالوا مرتبطين بأجهزة أندرويد.



وقال المحلل مينغ تشي كو لدى شركة الأبحاث "كي جي آي" في تقرير صدر حديثاً إنه يتوقع أن ينتهي المطاف بـ 5 إلى 7 مليون مستخدم من أصحاب "نوت 7" للانتقال إلى هاتف "آي فون 7"، مؤكداً أن الأمر لن يأخذ وقتاً طويلاً.



وأوضح أن العديد من محبي منتجات سامسونغ سيتخلون عنها للتوجه إلى علامات تجارية أخرى، مشيراً إلى أن هناك إحصائية تدعم ما يقوله، بالإضافة إلى عوامل الأمان والخصوصية والمزايا التي توفرها أبل لمستخدميها، بحسب موقع "بي جي آر" الإلكتروني المعني بالأخبار التكنولوجية.



ووفقاً لموقع "9 تو 5 ماك" المعني بأخبار أبل، فإن الشركة ستعلن عن نتائجها المالية تتضمن حجم مبيعات الهاتفين "آي فون 7" و"آي فون 7 بلس" معاً، منذ إطلاقهما في شهر أغسطس (آب) الماضي، وسيتضح حجم الاستفادة التي كسبتها أبل من وراء فضيحة "نوت 7".