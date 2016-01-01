سامسونغ ستعوض موردي مكونات "نوت 7" بعد توقف إنتاجه
قالت شركة سامسونغ اليوم الثلاثاء إن موردي مكونات هاتف "غالاكسي نوت 7" سوف يتلقون تعويضاً، وذلك عقب وقف إنتاج الهاتف بعد تسجيل حالات اشتعال للهاتف.
وقال متحدث باسم سامسونغ "على الرغم من إننا لا نستطيع أن نكشف عدد الموردين بالتحديد، إلا أن التعويض سوف يشمل جميع موردي المكونات بغض النظر عن المكان، الذين قدموا مكونات هاتف غالاكسي نوت 7".
وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن 70 % من شركاء سامسونغ قد يحصلون على تعويض، لتبلغ بذلك تكلفة التعويضات المالية 300 مليار وون ( 256.9 مليون دولار).
ويقول مراقبون إن خطوة سامسونغ لسحب هاتف "غالاكسي نوت 7"، الذي بلغ سعره 940 دولار، قد تؤثر بصورة سلبية على اقتصاد كوريا الجنوبية.
وقد توقعت سامسونغ تكبد خسائر تقدر بقيمة تريليون وون خلال الربع الأول من عام 2017، نتيجة لهذه الخطوة.
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