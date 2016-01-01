سيتركس ومايكروسوفت تعززان التعاون لمساعدة الشركات على التحول الرقمي

أعلنت شركتا سيتركس ومايكروسوفت الخليج عن تعزيز سبل التعاون الاستراتيجي بينهما بهدف مساعدة الشركات على التحول الرقمي لعملياتها من خلال اعتماد تقنيات مبتكرة وحديثة تشمل التطبيقات الآمنة التي تستند على الحوسبة السحابية وتسليم البيانات. وتأتي هذه الخطوة استجابة للاحتياجات المؤسسية الرقمية المتزايدة لتمكين سير عمل الموظفين عبر تزويدهم بتطبيقات جديدة قوية وآمنة تسهم في تعزيز المستوى الإبداعي والإنتاجية.



واليوم حفز اعتماد السوق الخليجي لمفهوم الحوسبة السحابية والرامي إلى توفير خدمات تقنية معلومات أكثر مرونة وتلبي طلبات الموظفين في البحث عن حلول سحابية أكثر تطوراً ليصبح هذا السوق أكثر قدرةً على المنافسة عالمياً وتوسيع نطاق الأعمال وقاعدة العملاء. وفي ظل تنامي اعتماد هذا المفهوم وبشكل كبير، تظهر نتائج البحث الذي أجرته شركة "فورستر" أن قيمة السوق الإقليمية سوف تبلغ 241 مليار دولار بحلول عام 2020.



وتسعى شركتا سيتركس ومايكروسوفت إلى مساعدة الشركات على تزويد القوى العاملة بتطبيقات وأسطح مكتب افتراضية في السحابة وإدارة مؤسسية وشبكية متنقلة. وتشمل خدمات "أزور" التي يجري العمل على تطويرها تطبيق XenApp"إكسبريس"، وهو تطبيق حصري قائم على السحابة وخاص بخدمات التوصيل، بالإضافة إلى مساحات عمل منصة ويندوز 10 التي تتوفر عبر XenDesktop على "مايكروسوفت أزور". ويساعد اختيار "مايكروسوفت أزور" كمنصة أساسية سيتركس على تبسيط عملية الانتقال إلى السحابة وإدارة تقنية المعلومات للمستخدمين الذين يفضلون بيئة مايكروسوفت.



وتساعد مساحات العمل القائمة على منصة "أزور" في القضاء على الحاجة إلى إعداد وتكوين بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتقوم بتبسيط التطبيقات وأسطح المكتب الافتراضية بشكل كبير، في حين تسهل على المختصين في تكنولوجيا المعلومات الاستجابة على المطالب المتزايدة من قبل مدراء الأعمال.



وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون سيتركس ومايكروسوفت على مشروع دمج جديد بين تطبيقات XenMobile الآمنة من سيتركس، وNetScaler وحلول فئة التنقل من مايكروسوفت وذلك تلبية لمتطلبات العملاء. وتسهم إمكانية التكامل بين حلول سيتركس ومايكروسوفت، فضلاً عن إمكانية تشغيلها بسلاسة في استفادة العملاء القدامى من هذه الوظائف الإضافية لدعم مشاريعهم التجارية.



وقال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة سيتركس،جوني كرم: "يسهم عملنا إلى جانب مايكروسوفت في تحقيق الهدف المشترك والمتمثل بتمكين المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة من السير على خطى الرؤية الحكومية في أن تصبح مركزاً رائداً للتكنولوجيا والابتكار. وتحتل الشركات بمختلف أحجامها موقعاً مثالياً لدمج استراتيجية شركتهم مع التحول الرقمي وإعطاء الموظفين حرية العمل من أي مكان وفي أي وقت".