ميزة الكتابة على الصور تصل لمستخدمي واتس آب على "آي أو إس"

وصلت ميزة الكتابة والرسم على الصور لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتس آب على نظام آس أو إس iOS وذلك عبر تحديث جديد للتطبيق.



ويُمكن للمستخدمين الآن الكتابة أو الرسم على الصور والفيديوهات قبل إرسالها لأصدقائهم داخل التطبيق وكذلك الحال عند إضافة الرموز التعبيرية "الإيموجي".



ويدعم التحديث إمكانية الكتابة على الصور والفيديوهات سواءً عند الالتقاط المباشر بواسطة الكاميرا أو استيراد الصور والفيديوهات من المكتبة، حيث ستظهر للمستخدم عدة أدوات جديدة أعلى الصورة يُمكن من خلالها إضافة النصوص والرموز وتعديل الألوان قبل مشاركتها في الرسائل الخاصة.



كما أصبح بإمكان المستخدمين اختيار نمط معين للخط قبل الكتابة وكذلك إمكانية الاختيار بين فرش خاصة أثناء الرسم مع العلم أن هذه الميزة متوفرة لمستخدمي نظام iOS إصدار 9 أو أحدث وهواتف آي فون 5S أو أحدث فقط.



كما يتيح التحديث الجديد، لتطبيق واتس آب على نظام iOS، لمديري المجموعات دعوة الأشخاص للاشتراك في المجموعات من خلال رابط خاص.



وكانت واتس آب أطلقت ميزة الكتابة على الصور لتطبيقها على نظام أندرويد بداية شهر أكتوبر الحالي، والتي اعتبرت في حينها استنساخ للمزايا التي يتمتع بها تطبيق سناب شات.



يُشار إلى أن ميزة الكتابة على الصور متوفرة الآن لمستخدمي نظام آي إو إس ضمن الإصدار 2.16.12 من تطبيق واتس آب ويُمكن للمستخدمين تحميله من خلال متجر آب ستور بحجم 124 ميغابايت.