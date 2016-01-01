هواتف آي فون 7 تعاني اختلافاً في الأداء من ناحية التخزين

تعاني أحدث سلسلة من هواتف آي فون 7 التابعة لشركة أبل من تفاوت في الأداء تبعاً لمساحة التخزين الداخلية، حيث أكدت مجموعة من اختبارات السرعة وجود بطئ في هواتف آي فون بسعة 32 غيغابايت فيما يخص سرعة كتابة البيانات بالمقارنة مع سعات التخزين الأخرى، وذلك وفقاً لمقطع فيديو جديد.



ويؤكد مقطع الفيديو الجديد، الذي نشره المدون التقني ليو هيلسينتيجير صاحب قناة Unbox Therapy اليوتوبية، التقارير التي ظهرت قبل بضعة أسابيع، والتي أشارت إلى التناقض في سرعة تخزين هواتف آي فون 7 و7 بلس نسخة 32 غيغابايت بالمقارنة مع نسخة 128 و256 غيغابايت.



ويظهر مقطع الفيديو استخدام تطبيق PerformanceTest Mobile المجاني لاختبار اختبار سرعة قراءة وكتابة الهواتف المستخدمة في التجربة، وهي آي فون 7 بسعة 32 غيغابايت وآي فون 7 بسعة 128 غيغابايت، وتوضح الاختبارات أن هاتف آي فون 7 بسعة 32 غيغابايت أبطئ بحوالي ثماني مرات من النسخة الأخرى ذات السعة التخزينية الأكبر.



وأظهرت الاختبارات وجود فارق صغير بين سرعات القراءة في نماذج 32 و128 غيغابايت، حيث تبلغ سرعة قراءة الهاتف بسعة 32 غيغابايت حوالي 656 ميغابت في الثانية الواحدة، بينما تبلغ سرعة قراءة الهاتف ذو سعة 128 غيغابايت التخزينية حوالي 856 ميغابت في الثانية الواحدة.



بينما تبين وجود تفاوت كبير عندما يتعلق الأمر بسرعة الكتابة، حيث يقدم الهاتف بسعة 32 غيغابايت سرعة كتابة تبلغ 42 ميغابت في الثانية الواحدة، وهي سرعة أبطئ بحوالي ثماني مرات من سرعة كتابة الهاتف ذو السعة التخزينية 128 غيغابايت البالغة 341 ميغابت في الثانية الواحدة.



ويبين مقطع الفيديو إجراء اختبار سرعة حقيقي، بحيث تم نقل مجموعة من الأفلام من جهاز حاسب ماك بوك MacBook إلى جهاز الهاتف بواسطة كابل USB.



واستغرق الهاتف ذو السعة التخزينية 256 غيغابايت حوالي دقيقتين و34 ثانية لإكمال نقل ملف بحجم 4.2 غيغابايت، بينما احتاج الهاتف ذو السعة التخزينية 32 غيغابايت حوالي ثلاث دقائق، و40 ثانية لنفس الملف والحجم.



وقد يعتبر هذا التناقض غير مستغرب تماماً، حيث تميل محركات الأقراص الصلبة SSD ذات السعة التخزينية الأكبر لتقديم أداء أفضل من المحركات ذات السعة التخزينية الأصغر، ويعود ذلك لإمكانية المتحكم الخاص بها بالوصول إلى رقائق تخزين فلاشية NAND أكثر.