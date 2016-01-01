كوداك إكترا: هاتف بمظهر كلاسيكي وبكاميرا احترافية

قدمت شركة كوداك ثاني هواتفها الذكية. ويحمل الهاتف الجديد "كوداك إكترا" مظهرا كلاسيكيا يحمل علامات الشركة العريقة وحقيبة جلدية فاخرة بالإضافة إلى كاميرا رقمية حديثة. ويعمل الهاتف الجديد بنظام أندرويد 6 ، كما ذكر موقع "سي نيت" الألماني.



الهاتف الجديد هو نتيجة تعاون شركة كوداك مع شركة بوليت. وتحاول شركة كوداك العودة إلى الأسواق العالمية عبر الهاتف الجديد الذي يلبي رغبات عشاق التصوير. ونقل موقع "تشيب" الألماني عن تيم شيبارد من شركة بوليت قوله إن "الهاتف يحمل شكل كاميرا كوداك "35 مليمتر" التي صدرت في سنة 1941". ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بعدسة بحجم سنتيمترين.



ويتمتع الهاتف الجديد بشاشة حجم خمس بوصات وبدقة الوضوح الكامل HD، وأكثر ما يميز الجهاز الجديد هو الكاميرا الخلفية بدقة 21 مليون بكسل ومستشعر من سوني "إي أم أكس 230" يدعم التصوير بتقنية "4 كي". أما المعالج فهو هيليو إكس 20 بعشر نوات. ولدى الهاتف الجديد ذاكرة عشوائية ذات 3 غيغا بايت وذاكرة داخلية يمكن زيادة سعتها لغاية 128 غيغا بايت عبر شريحة إضافية " microSD". وفلاش تصوير "أل إي دي" ثنائي ومثبت التصوير، نقلا عن موقع "سي نيت" الألماني.



يذكر أن الهاتف الجديد سيطرح ابتداء من شهر كانون الأول / ديسمبر القادم وبسعر 499 يورو في أوروبا، نقلا عن موقع "تشيب" الألماني.