سامسونغ تضاعف سعة بطاقات ذاكرة الهواتف الذكية وسرعتها

كشفت شركة سامسونغ عن بطاقة ذاكرة جديدة للهواتف الذكية تصل سعتها إلى ضعف سعة بطاقات الذاكرة الحالية، حيث تصل إلى 8 غيغابايت في حين أقصى سعة لبطاقات ذاكرة الهواتف الذكية حالياً تصل إلى 4 غيغابايت.



أشار موقع "بي.سي ماجازين" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن البطاقة الجديدة تستخدم أحدث تكنولوجيا أنسجة أشباه الموصلات مقاس 10 نانوميتر. وتحتاج الشريحة الجديدة إلى مادة سيليكون فائق النقاء والتي بدأ إنتاجها أخيراً لأول مرة في مصانع سامسونغ.



في الوقت نفسه فإن تشغيل بطاقات "10 نانوميتر" يؤدي إلى توفير كبير في استهلاك الطاقة حيث انها تستطيع تخزين بيانات تصل إلى ضعف سعة البطاقة الحالية مقاس 20 نانوميتر، مع أنها تستهلك نفس كمية الطاقة تقريباً.



كما أن البطاقة الجديدة سعة 8 غيغابايت تستطيع معالجة البيانات بسرعة تصل إلى 4266 ميغابايت في الثانية وهي ضعف سرعة بطاقات دي.دي.آر4 دي رام المستخدمة في الكمبيوتر الشخصي والتي تعمل بسرعة 2133 ميغابايت في الثانية.



ورغم أن البطاقة الجديدة تناسب الحجم المطلوب للهواتف الذكية التقليدية والهواتف الذكية فئة "فابلت" التي يقع حجمها بين الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي، فإنها يمكن أن تعمل أيضاً مع الأجهزة اللوحية. ورغم أن الكمبيوتر اللوحي يحتوي حالياً على شريحة سعة 8 غيغابايت من فئة "رام"، فإن الشريحة الجديدة تعمل بضعف طاقة هذه البطاقة رغم أن السعة واحدة، بحسب سامسونغ.