هذا الأسبوع: أجهزة ماك جديدة وسيرفس مكتبي من مايكروسوفت والمزيد

ينتظرنا هذا الأسبوع حدثان تقنيان مهمان أولهما مع شركة مايكروسوفت بعد غدٍ الأربعاء، ثم الأحدث الأبرز مع شركة آبل يوم الخميس، بالإضافة إلى هواتف جديدة، وأحداث أخرى.



حدث مايكروسوفت وجهاز سيرفس جديد في الأفق

يُتوقع أن تكشف شركة مايكروسوفت خلال حدثها الذي ستقيمه بمدينة نيويورك عن جهاز سيرفس جديد، إضافة إلى الكشف عن تفاصيل جديدة تخص التحديث القادم لنظام التشغيل ويندوز 10.



كما يُتوقع أيضاً بعض الأخبار المتعلقة بمنصة الألعاب إكس بوكس، ويُستبعد أن تكشف الشركة عن نسخ جديدة من حاسبها المتحول سيرفس برو 4، أو الحاسب المحمول سيرفس بوك، إذ تتحدث التسريبات عن حاسب سيرفس جديد من فئة الكل في واحد، إلى جانب لوحة مفاتيح وفأرة تحملان نفس العلامة التجارية.



آبل تخفي في جعبتها حواسب ماك جديدة

يُتوقع أن ينصب تركيز شركة آبل خلال حدثها المقرر يوم الخميس المقبل، والذي سيأتي تحت عنوان “مرحبًا مرة أخرى”، على حواسب ماك الشخصية، وتشير التسريبات إلى أن آبل ستأتي بحاسب ماك بوك برو جديد مع شريط تحكم لمسي أعلى لوحة المفاتيح يحل محل الأزرار الوظيفية على الحواسب الحالية.



ويجري الحديث كذلك عن أن الشركة تعتزم إطلاق نسخ محدثة من حواسب آي ماك المكتبية، وماك بوك اير، وحتى شاشة مكتبية مستقلة بدقة 5K لاستخدامها مع حواسبها المحمولة يُتوقع أنها ستأتي مع منفذ USB-C، وذلك بالتعاون مع شركة إل جي الكورية.



تتحدث التسريبات أيضاً أن سامسونغ تعتزم في وقت لاحق من اليوم الإثنين أن تكشف عن حاسب محمول من فئة “كروم بوك” العاملة بنظام التشغيل السحابي “كروم أو إس” من غوغل، ويمتاز الجهاز الجديد بشاشة لمسية وقلم إلكتروني، وكان قد نُشر على الإنترنت معلومات عن حاسب باسم “سامسونج كروم بوك برو” سيتوفر بسعر 499 دولاراً أميركياً.



وتعتزم شركة شاومي الصينية يوم الخميس المقبل الإعلان عن هاتفها اللوحي المرتقب “مي نوت 2” Mi Note 2 الذي كثرت التسريبات المتعلقة به.



ويُنتظر خلال الأسبوع الحالي أن تعلن بعض الشركات التقنية عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، إذ ستصدر آبل نتائجها بعد غدٍ الثلاثاء، وشركة نينتندو اليابانية يوم الأربعاء، أما يوم الخميس فستصدر نتائج كل من ألفابت (غوغل)، وأمازون وتويتر ونوكيا وبايدو.