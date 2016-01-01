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إتاحة المكالمات المرئية على النسخة التجريبية من واتس آب

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 48 دقيقة مضت
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إتاحة المكالمات المرئية على النسخة التجريبية من واتس آب

 

ظهرت ميزة المكالمات المرئية مجدداً في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق خدمة التراسل الفوري واتس آب على نظام التشغيل أندرويد، مما يشير إلى أن اختبار الميزة يجري على قدم وساق تمهيداً لإطلاقها لعموم المستخدمين.

وتدعم النسخة التجريبية التي تحمل الرقم 2.16.318، والتي تم إطلاقها أمس الإثنين، ميزة المكالمات المرئية ويظهر الخيار الخاص بها إلى جانب المكالمات الصوتية عند إجراء اتصال.

ويمكن الوصول إلى المكالمات المرئية من خلال النقر على زر الاتصال ضمن المحادثات، ليظهر للمستخدم خياران الأول لإجراء مكالمة صوتية، والآخر لإجراء مكالمة مرئية.

ويجب على طرفي المحادثة تثبيت النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق واتس آب حتى يصبح من الممكن إجراء مكالمة مرئية، إذ أن النسخة النهائية لا تدعم الميزة بعد.

تجدر الإشارة إلى أن الميزة ما تزال تعاني من مشكلات تتعلق في بطئ الاتصال وتشوه الصورة أحياناً حتى مع سرعات الاتصال العالية، وعند إغلاق الاتصال المرئي تظهر رسالة تطلب من المستخدم تقييم الاتصال مع عرض عدة خيارات للمشكلات الشائعة.

ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد تنزيل النسخة التجريبية ذات الرقم 2.16.318 من تطبيق واتس آب يدوياً من الرابط.

 
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