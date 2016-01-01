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موقع لمعرفة التقنيات المستخدمة في كل المواقع الإلكترونية

بواسطة أخبارنا المغربية دقيقة واحدة مضت
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موقع لمعرفة التقنيات المستخدمة في كل المواقع الإلكترونية

يُقدم موقع "Larger" تجربة مرنة للغاية لمعرفة التقنيات التي يعتمد عليها أي موقع إلكتروني والتعرف على التقنيات المستخدمة في كبرى المواقع العالمية.

بمجرد الولوج إلى الموقع، سيكون بوسعك كتابة الموقع الذي ترغب بمعرفة التقنيات المستخدمة داخله من خلال خانة البحث ومن ثم ستظهر لك قائمة بكافة التقنيات داخل الموقع.

كما يُوفر الموقع قائمة بالتقنيات المستخدمة في المواقع مصنفة بحسب الشعبية، وبمجرد الضغط على هذه التقنية فإن قائمة بأهم الموقع العالمية التي تستخدمها ستظهر للزائر على الفور.

ويتيح الموقع التعرف على التقنيات المستخدمة في المواقع في عدة مجالات مختلفة من بينها التقنيات البرمجية مثل "jQuery" و "PHP"، وتقنيات إدارة المحتوى مثل "ووردبريسط، والشبكات الإعلانية مثل "غوغل أدسنس"، وأدوات قياس وتحليل الزيارات مثل "غوغل أناليتكس".

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