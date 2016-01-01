5 نصائح أمان جديدة من فيس بوك

فيس بوك هو المكان الذي يشارك فيه الأشخاص بعض أهم اللحظات في حياتهم، لذا قمنا بإنشاء خدماتنا وأدواتنا لمساعدة الأشخاص في التحكم في خصوصيتهم والشعور بالأمان أثناء التعبير عن أنفسهم.



واليوم نحن بصدد طرح مركز الأمان ومركز منع الإساءة الجديد.



1 – تأمين تسجيل الدخول

تعتبر الموافقات على تسجيل الدخول (المصادقة الثنائية) أفضل وأسهل طريقة لضمان عدم الاستيلاء على حسابك. عند تسجيل الدخول من جهاز كمبيوتر أو هاتف أو متصفح ويب جديد، تتم مطالبتك بإدخال الرمز الذي تلقيته على هاتفك وذلك للتأكد من أنك صاحب الحساب بالفعل.



ولكن كيف يمكن القيام بذلك؟ لتشغيل الموافقات على تسجيل الدخول، انتقل إلى "المزيد" ثم اضغط على "الإعدادات". ومن الإعدادات، حدد "إعدادات الأمان"، ثم حدد المربع الموجود بجوار "الموافقات على تسجيل الدخول".



2 – إبلاغنا في حالة وجود أي شيء ترى أنه يجب عدم وجوده على فيس بوك

إذا صادفت مشاركة مسيئة أو ضارة ترى أنه يجب عدم وجودها على فيس بوك، يمكنك إبلاغنا بها من خلال النقر على رابط الإبلاغ (والذي عادة ما يظهر في شكل سهم متجه لأسفل أعلى الجانب الأيمن من أي منشور). ويوفِّر فريق العمل العالمي لدينا خدمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بهدف مراجعة ما تبلغ عنه وإزالة أي شيء ينتهك معايير المجتمع المتبعة لدينا. ويرجى العلم أننا لا نقم بتضمين أي معلومات عن الشخص مقدم البلاغ عند التواصل مع الشخص الذي نشر المحتوى المخالف. وإذا أبلغت عن محتوى ما، يمكنك التحقق من حالة بلاغك من البريد الوارد للدعم. ويرجى العلم أنه يمكنك وحدك رؤية البريد الوارد للدعم.



3 – معرفة الأشخاص الذين تشارك الأشياء معهم

عند تحديث حالتك، أو مشاركة صور أو نشر أي شيء على فيس بوك، يمكنك تحديد من يستطيع الاطلاع على ما تشاركه باستخدام "أداة تحديد الجمهور". ويمكنك اختيار المشاركة مع الجميع، أو مع أصدقائك فقط، أو مع جمهور مخصص. وعند إنشاء جمهور مخصص، يمكنك المشاركة بشكل انتقائي مع أشخاص بعينهم أو إخفاء المحتوى عنهم. يمكنك أيضاً تغيير جمهور أي منشور بعد مشاركته. لتغيير جمهور شيء ما شاركته، اضغط على الجزء العلوي الأيمن من المنشور لتعديل إعداد خصوصية المنشور وتحديد جمهور جديد. ويرجى العلم أنه عند نشر محتوى ما على الصفحة الشخصية لشخص آخر، سيصبح بإمكان هذا الشخص تحديد من يمكنه الاطلاع على المنشور. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع أي شخص تمّت الإشارة إليه في منشور ما رؤية هذا المنشور إلى جانب أصدقائه.



4 – تحديد من يمكنه الإشارة إليك في المنشورات

بالنسبة إلى الإشارة إلى الأشخاص، يمكنك على سبيل المثال، مراجعة المحتوى الذي تمت الإشارة إليك فيه على فيس بوك. ويتيح لك خيار مراجعة الإشارات الموافقة على الإشارات التي يقوم الأشخاص بإضافتها إلى منشوراتك أو رفضها. عند تمكين هذا الخيار، لن تظهر الإشارة التي يضيفها شخص آخر إلى منشورك إلا بعد موافقتك عليها.



كما نوفر ميزة مراجعة اليوميات. وتساعدك مراجعة اليوميات في اختيار ما إذا كنت تريد ظهور المنشورات التي تمت الإشارة إليك فيها على يومياتك أم لا. وعند تشغيل هذا الخيار، لن تظهر المنشورات التي تمت الإشارة إليك فيها على يومياتك حتى توافق عليها.



ولتشغيل مراجعة الإشارات أو مراجعة اليوميات، يمكنك الضغط على الأيقونة التي تتضمن ثلاثة خطوط، والضغط بعد ذلك على "الإعدادات"، ثم "إعدادات الحساب"، وتحديد "اليوميات والإشارة".



ومن هذا المكان يمكنك إدارة كل شيء، بما في ذلك الإشارات التي يضيفها الأشخاص وكذلك من يمكنه إضافة أشياء إلى يومياتك والاطلاع عليها، مما يعزز قدرتك على تحديد من تريد التواصل معه وكيفية التواصل معه.



5 – إجراء عمليات تحقق

يمكنك الاختيار من بين العديد من الأدوات سهلة الاستخدام على فيس بوك المخصصة لحماية معلوماتك. ترشدك أداة التحقق من الخصوصية خلال بضع خطوات سريعة لتساعدك على ضمان ظهور الأشياء التي تنشرها للأشخاص الذين تريدهم فقط.



يمكنك أيضاً تجربة التحقق من الأمان لتعزيز أمان حسابك من خلال ثلاث خطوات قصيرة. إذا كنت تعتقد أن هناك شخص آخر غيرك قام بتسجيل الدخول إلى حسابك، فإن فيس بوك تمتلك الأدوات التي من شأنها مساعدتك في تأمين حسابك. سنتحقق أولاً من هويتك، وقد نطرح عليك بعض الأسئلة المتعلقة بك شخصياً ونطلب منك تحديد صور أصدقائك أو التحقق من هاتفك بعد إرسال رمز إليه. أخيراً، سنساعدك على تحديث كلمة السر. يوجد لدى فيس بوك أنظمة تعمل على مدار اليوم للمساعدة في حماية حسابك ومنحك القدرة على التحكم في حسابك. إذا كنت ترى أنه قد تم الاستيلاء على حسابك، يرجى زيارة الرابط.



يسعدنا أن نعلن اليوم عن طرح أحدث نسخة من موقع مركز أمان فيس بوك. فيس بوك هو المكان الذي يشارك فيه الأشخاص بعض أهم اللحظات في حياتهم، لذا قمنا بإنشاء خدماتنا وأدواتنا لمساعدة الأشخاص في التحكم في خصوصيتهم والشعور بالأمان أثناء التعبير عن أنفسهم. يوضح لك مركز الأمان الجديد الأدوات التي نوفرها لك للتحكم في تجربتك على فيس بوك بالإضافة إلى العديد من النصائح والموارد المتعلقة بالمشاركة الآمنة. ويتوفر هذا الموقع بأكثر من 50 لغة ويمكن استخدامه على الهواتف المحمولة ويحتوي على مقاطع فيديو إرشادية.



ويوفر التحديث أيضاً لكل مستخدمي فيس بوك إمكانية الوصول إلى مركز منع الإساءة التابع لنا. وهذا المركز عبارة عن مورد رائع للمراهقين والآباء والمعلمين الذين يبحثون عن إرشادات عن كيفية منع الإساءة ومواجهتها. وتم تطوير هذا الموقع بواسطة مركز Yale للذكاء العاطفي (Yale Center for Emotional Intelligence) عام 2013، ويسعدنا التعاون مع ما يقرب من 60 شريكاً حول العالم لتوفير مركز منع الإساءة على نطاق واسع.



ومما لا شك فيه أن رسالة فيس بوك في جعل العالم أكثر انفتاحاً واتصالاً تتضمن أيضاً الحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص ومعلوماتهم. ونأمل أن تجدوا مركز الأمان الجديد مورداً تفاعلياً يحتوي على كل المعلومات التي تريدونها.