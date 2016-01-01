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قبل إصلاح هاتفك الذكي...احذف كل البيانات

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 9 دقيقة مضت
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قبل إصلاح هاتفك الذكي...احذف كل البيانات

شددت الرابطة الاتحادية لأجهزة حماية المستهلك على ضرورة إجراء نَسخ احتياطي لكل البيانات المخزنة على الهاتف الذكي أو اللاب توب، ثم حذفها، وذلك قبل تسليم الهاتف أو اللاب توب إلى مركز الصيانة لإصلاحه.

وعزت الرابطة أهمية ذلك إلى أنه من المحتمل أن يتم استقراء البيانات الشخصية المخزنة على الهاتف الذكي أو اللاب توب أثناء عملية الإصلاح، ومن ثم يمكن استغلالها بشكل سيء.

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