"FX" .. تطبيق لانشر جديد لمستخدمي نظام أندرويد
"FX" هو تطبيق لانشر جديد لمستخدمي نظام أندرويد الراغبين بالحصول على تجربة تخصيص أكبر لأجهزتهم الذكية وسهولة الوصول إلى التطبيقات.
وكغيره من تطبيقات اللانشر فإن التطبيق يوفر العديد من وسائل تخصيص الهاتف من بينها تعديل حجم الأيقونات في الواجهة الرئيسية، ودرج التطبيقات، والمجلدات.
ويتيح التطبيق عدة عناصر لتخصيص الخطوط في الواجهة الرئيسية ودرج التطبيقات والمجلدات مثل تعديل نمط الخط ولونه وحجمه، كما يدعم التطبيق إمكانية اختيار ثيمات منوعة للأيقونات وتعديل الخلفيات وتأثيرات الانتقال وغيرها.
ويوفر التطبيق عدة وظائف لإدارة التطبيقات والوصول إليها بسهولة مثل إضافة وإزالة التطبيقات من اللانشر وكذلك إعادة تسمية التطبيقات وتعديل موضع الشارات المخصصة للتطبيقات والبحث عنها بسرعة.
يشار إلى أن تطبيق FX متوفر مجاناً لمستخدمي نظام أندرويد إصدار 4.1 أو أحدث ويُمكنكم تنزيله عبر متجر غوغل بلاي. مع العلم أن التطبيق لا يزال في المرحلة التجريبية ويدعم حالياً اللغة الإنجليزية والإندونيسية فقط.
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