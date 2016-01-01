إقامة أكبر محمية بحرية في العالم بالقطب الجنوبي

وافقت 24 دولة والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة 28 (أكتوبر/تشرين الأول 2016) على إقامة أكبر محمية بحرية في العالم في المحيط القطبي الجنوبي تغطي مساحة هائلة تبلغ 1.55 مليون كيلومتر مربع من المحيط. وقالت لجنة المحافظة على الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي، التي اجتمعت في هوبارت بأستراليا، إن منطقة الحماية البحرية في بحر روس ستكون محمية من الصيد لمدة 35 عاما. ويعتبر بحر روس أحد أهم مناطق المحيطات من الناحية البيئية في العالم.

وسوف تغطي منطقة الحماية البحرية أكثر من 12 في المائة من القطب الجنوبي حيث يوجد أكثر من عشرة آلاف نوع تشمل معظم طيور البطريق والحيتان والطيور البحرية والحبار الضخم وأسماك القطب الجنوبي المسننة في العالم. وسيكون الصيد محظورا تماما في 1.1 مليون كيلومتر مربع من بحر روس بينما سيسمح ببعض الصيد في المناطق التي تحدد باعتبارها مناطق أبحاث.

ووصف باحثون ونشطاء الاتفاق بأنه حدث تاريخي في الجهود العالمية لحماية التنوع البحري. وقال الباحثون إن المحمية البحرية ستتيح أيضا فهما أكبر لتأثير تغير المناخ. ووافقت روسيا على الاقتراح بعدما عرقلت مقترحات الحماية خمس مرات من قبل. وتضم اللجنة المكونة من 25 عضوا روسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتحتاج إلى موافقة بالإجماع لإصدار القرارات.

وقال إيفان بلوم المدير بوزارة الخارجية الأمريكية ورئيس الوفد الأمريكي لرويترز أن الجميع لديه مصالح اقتصادية وسياسية مختلفة... وإقناع الجميع بالموافقة -لاسيما في ضوء تشعب المصالح الاقتصادية- يمثل تحديا كبيرا.