الرئيسية | علوم وتكنولوجيا | تطبيق جديد ومميز للتواصل الاجتماعي

تطبيق جديد ومميز للتواصل الاجتماعي

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
تطبيق جديد ومميز للتواصل الاجتماعي

Pepo هو تطبيق جديد ومميز للدردشة والتواصل الاجتماعي مع الآخرين سواء الأصدقاء والعائلة أو استكشاف أشخاص جدد بالقرب منك أو من أي مكان آخر حول العالم.

 وقد يكون التطبيق خيارك المفضل في حال شعورك بالملل من تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى خصوصاً إن كنت من الأشخاص الباحثين عن البساطة والسرعة.

ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء دردشات عامة وخاصة وسرية مع الآخرين، بالإضافة إلى القدرة على التواصل مع أشخاص يشاركونك نفس الاهتمامات من مختلف أنحاء العالم.

وبحسب القائمين على التطبيق فإن "Pepo" سيكون المكان المفضل لك عند قيامك بخوض النقاشات العامة مع الآخرين أو الدردشة الفورية معهم، أو تنظيم المجموعات والتخطيط للرحلات أو استكشاف ما يدور حولك من أحداث أو مشاركة خبراتك ولحظاتك اليومية مع الآخرين وغيرها.

يشار إلى أن تطبيق "Pepo" متوفر مجاناً لمستخدمي نظام أندرويد إصدار 4.1 أو أحدث ويُمكنكم تنزيله عبر متجر غوغل بلاي. في حين يُمكن لمستخدمي نظام آي أو إس تنزيل التطبيق عبر متجر آب ستور وبحجم 72 ميغابايت.

مجموع المشاهدات: 101 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات