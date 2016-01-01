تطبيق جديد ومميز للتواصل الاجتماعي

Pepo هو تطبيق جديد ومميز للدردشة والتواصل الاجتماعي مع الآخرين سواء الأصدقاء والعائلة أو استكشاف أشخاص جدد بالقرب منك أو من أي مكان آخر حول العالم.



وقد يكون التطبيق خيارك المفضل في حال شعورك بالملل من تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى خصوصاً إن كنت من الأشخاص الباحثين عن البساطة والسرعة.



ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء دردشات عامة وخاصة وسرية مع الآخرين، بالإضافة إلى القدرة على التواصل مع أشخاص يشاركونك نفس الاهتمامات من مختلف أنحاء العالم.



وبحسب القائمين على التطبيق فإن "Pepo" سيكون المكان المفضل لك عند قيامك بخوض النقاشات العامة مع الآخرين أو الدردشة الفورية معهم، أو تنظيم المجموعات والتخطيط للرحلات أو استكشاف ما يدور حولك من أحداث أو مشاركة خبراتك ولحظاتك اليومية مع الآخرين وغيرها.



يشار إلى أن تطبيق "Pepo" متوفر مجاناً لمستخدمي نظام أندرويد إصدار 4.1 أو أحدث ويُمكنكم تنزيله عبر متجر غوغل بلاي. في حين يُمكن لمستخدمي نظام آي أو إس تنزيل التطبيق عبر متجر آب ستور وبحجم 72 ميغابايت.