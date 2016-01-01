معهد "مصدر" يعمل لتطوير مركبة ذاتية التشغيل

أعلن اليوم السبت كل من معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وشركة "كينيتيك" الرائدة في هندسة وتطوير التكنولوجيا الموجهة بشكل خاص لقطاعات الدفاع والأمن والفضاء ومقرها المملكة المتحدة وشركة "ساند - اكس موتورز" المتخصصة في تصميم مركبات قادرة على التعامل مع الطرقات كافة ومقرها سويسرا عن التعاون في تطوير مركبة غير مأهولة.



ويهدف المشروع إلى بناء مركبة برية ذات مواصفات خاصة تلائم البيئة المحلية وتلبي متطلبات الإمارات لهذا النوع من المركبات وذلك من خلال تعديل مركبة "ساند-اكس لكافة الطرقات" وتزويدها بتقنيات الذكاء الصناعي والتشغيل الذاتي.



ومن المتوقع أن يفضي المشروع إلى تصنيع مركبة تكتيكية غير مأهولة في الدولة توفر بدورها حلولاً لوجستية مثل كشف وتأمين الطرقات وتقديم مساعدات الإغاثة للخطوط الأمامية ومعسكرات اللاجئين بشكل آمن.



وقال نائب الرئيس للأبحاث ومساعد المدير المكلّف في معهد مصدر ستيف غريفيث: "يسعدنا في معهد مصدر أن نضع مختبراتنا البحثية المتطورة وخبرة باحثينا في خدمة برنامج تطوير المركبة غير المأهولة والتعاون مع شركائنا الرواد على مستوى العالم في مجالات الروبوت ونظم التشغيل الذاتي والتقنيات العسكرية والمركبات المصممة لكل الطرقات".



وأضاف أن من شأن برنامج تطوير المركبة غير المأهولة أن يتيح التوصل إلى تقنيات متطورة تعزز قدرة المركبات على التجوال من دون التأثير على سلامتها، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي معهد مصدر إلى بناء قدرات كبيرة في مجال النظم الذكية لإحداث نقلات نوعية في العديد من القطاعات.



وتتضمن إمكانات المركبة البرية غير المأهولة التحكم بالعمليات عن بُعد ونظام "اتبعني" الذي يمكن المركبة من اللحاق بالسائق عند مغادرتها وميزة "العودة للقاعدة" التي يساعدها على العودة بأسرع طريقة إلى نقطة محددة من دون تدخل السائق والقدرة على نقل الإمدادات بين القواعد وميزة إرسال المركبة إلى نقطة محددة والعودة إلى نقطة أخرى محددة مسبقاً.



وستتكفل شركة "ساند-اكس موتورز" بتوفير النظم البرية المطلوبة وكل ما قد تحتاجه شركة "كينيتك" ومعهد مصدر من معلومات ومعدات وبيانات لتعديل مركبة "ساند-اكس أي- أي تي في 1200 لكافة الطرقات" حتى الوصول إلى التصميم النهائي للمركبة الجديدة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة ساند-اكس موتورز أورس ايسلين "يسرنا العمل مع مجلس تسويق خدمات الدفاع /DSMC/ ومعهد مصدر وشركة "كينيتيك" وأن نضع بين أيديهما مركبتنا "ساند-اكس تي- أي تي في 1200 لكافة الطرقات" لتكون الأساس لبناء مركبات برية غير مأهولة على مستوى عالٍ من التطور والكفاءة".



ووقع اختيار مجموعة عمل الشراكة لتحقيق الابتكار في الدفاع وصناعة الطيران /PAIDA/ على شركة "كينيتيك" لتكون الشريك الرئيسي المتخصص بالتطوير التكنولوجي استناداً إلى خبرتها الكبيرة في تطوير وتصنيع روبوتات ونظم ذاتية التشغيل للأغراض العسكرية مثل رادار كنينيتيك 2، الذي يتميز بإمكانات مميزة مثل اكتشاف العوائق والإرشاد والملاحة والعودة إلى القاعدة والتي يمكن استخدامها في المركبة البرية غير المأهولة المزمع تطويرها.



وثمّن ايان فارلي المدير الإداري الدولي في شركة كينيتيك التعاون الذي يجمع شركة كينيتيك مع معهد مصدر وشركة ساند-اكس موتورز في إطار برنامج تطوير المركبة غير المأهولة.



وأوضح أن العمل على تطوير نظم جديدة ذاتية التشغيل لدعم وتعزيز العمليات العسكرية يقع في صميم تخصص الشركة وهذا المشروع المشترك سيبني على ما حققته الشركة من إنجازات سابقة وينجح في تصميم مركبة أرضية ذاتية التشغيل تتسم بمقدرات وجودة استثنائية.



ومن المقرر المشاركة بالمركبة غير المأهولة في مسابقة جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان وجائزة الإمارات للروبوت والذكاء الصناعي لخدمة الإنسان والبالغ قيمة كل منهما مليون درهم وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في 11 فبراير (شباط) 2017.