اكتشاف ثغرة في ويندوز تمكن القراصنة من تحطيمه

ذكر موقع "تي أونلاين" الالكتروني الألماني أن خبراء في الكمبيوتر اكتشفوا خطأ في برمجة أنظمة ويندوز يتيح فرصة للقراصنة لاختراق الأنظمة وتحطيمها. ونقل الموقع عن خبراء شركة إنسيلو" لأمنيات المعلومات قولهم:" الثغرة ليست ثغرة أمنية بل خطأ في برمجة النظام". وأضاف الخبراء أن ما يزيد من مخاطر الثغرة أنه لا يمكن إصلاحها عبر التحديثات.

ويمكن للقراصنة استغلال خاصية "أتوم تابليت" للتسلل إلى الكمبيوترات، حسبما نقل موقع"تي أونلاين". ونقل الموقع أيضا أنه يمكن عادة عبر هذه الخاصية تبادل المعلومات بين المتصفح مثلا وبين مشغل ملفات الفيديو. وتعد خاصية "أتوم تابليت" مركزا للبيانات في برامج نظام ويندوز.

وكتب تال ليبرمان من شركة "إنسيلو" لأمن المعلومات في مدونة "بريكينغ مال وير" أن القراصنة يمكنهم طبع المعلومات المتبادلة بين برامج نظام ويندوز ويمكنهم أيضا معرفة الأرقام السرية وتصوير الشاشة وسرقة وتغيير المعلومات أثناء إجراء التحويلات المالية عبر الانترنت، وهو ما قد يعرض الضحايا إلى مخاطر حقيقية، نقلا عن تال ليبرمان.

ونوه الموقع الالكتروني لقناة "أن تي في" الألمانية أن على الضحايا التصرف بحذر أثناء التصفح في الانترنت. ونقل عن شركة مايكروسوفت أن "على مستخدمي الإنترنت التريث والحذر وعدم الوثوق وعدم فتح أي رابط أو ملف أو القبول بتحويل ملفات دون معرفة مصدرها الحقيقي".