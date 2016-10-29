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آي فون 8.. تغييرات "تاريخية" بالشكل والمواصفات

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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آي فون 8.. تغييرات "تاريخية" بالشكل والمواصفات

رغم أن ظهور آيفون 7 لم يمر عليه سوى أسابيع قليلة، إلا أن المواقع المتخصصة بدأت تتداول العديد من التوقعات والشائعات المرتبطة بالجيل المقبل من هواتف شركة أبل، الذي من المتوقع أن يحمل اسم “آيفون 8”.
وأحدث هذه الأنباء ما أشار إليه موقع “نيكاي” الياباني، وفقا لمصادر مطلعة، والذي أوضح أن جميع طرازات الجيل المقبل من هواتف آيفون ستتمتع بخلفية زجاجية وستتوافر، للمرة الأولى في تاريخ الهاتف الشهير، في 3 أحجام مختلفة وهي، 4.7 بوصة و5 بوصات و5.5 بوصة.

وتحدث تقرير “نيكاي” أن أحد هذه الطرازات سيتمتع بحواف منحنية وشاشة فائقة من نوعية “OLED”، فيما سيعتمد الطرازان الآخران على شاشات “LCD” قياسية، طبقا لما ورد بموقع “سكاي نيوز العربية’.

ووفقا لنفس التقرير فإن أبل ستتعامل مع شركتين صينيتين هما “بايل كريستال” و”لينز تكنولوجي” لتزويدها بالواجهة والخلفية الزجاجيتين للأجهزة، على خلاف ما اتبعته في آيفون 7 بطرازيه، الذي تعاونت فيه فقط مع شركة فوكسكون.

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