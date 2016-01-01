تطبيق مجاني وسهل لعمل نسخة احتياطية في آي فون

يُقدم تطبيق Easy Backup Pro تجربة مرنة لمستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس لإنشاء نسخة احتياطية لجهات الاتصال الخاصة بهم ومن ثم استيرادها على هواتفهم بسهولة تامة، ويُعتبر التطبيق أحد أشهر التطبيقات المتخصصة في هذا المجال على متجر آب ستور.



ويدعم التطبيق إمكانية إرسال النسخة الاحتياطية من جهات الاتصال لبريدك الإلكتروني بحيث تكون سهلة الاستيراد في أي وقت وعلى أي جهاز بنظام "آي أو إس"، أو من خلال تصديرها إلى خدمات التخزين السحابي المختلفة مثل درب بوكس أو غوغل درايف، كما يدعم التطبيق إمكانية تصدير جهات الاتصال على هيئة ملف إكسل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التطبيق يدعم اللغة العربية بشكل كامل.



وبخلاف تميز التطبيق بالبساطة والمرونة في النسخ الاحتياطي لجهات الاتصال، فإنه يدعم أيضاً إمكانية البحث عن جهات الاتصال المكررة وحذفها أو حذف جهات الاتصال التي لا تمتلك أسماء أو رقم هاتفي أو بريد إلكتروني.



يُشار إلى أن تطبيق Easy Backup Pro متوفر مجاناً لفترة محدودة عبر متجر آب ستور ويُمكنكم تنزيله بحجم 49 ميغابايت من هنا. مع العلم أن السعر الأصلي للتطبيق هو 2.99 دولار أمريكي في الحالات الاعتيادية.