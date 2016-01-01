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بالفيديو: هذه هي التكنولوجيا وراء كيفية عمل الموبايل

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
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بالفيديو: هذه هي التكنولوجيا وراء كيفية عمل الموبايل

ظهر أول هاتف محمول في العالم عام 1973 من إنتاج شركة موتورولا على يد المخترع المهندس الأمريكي مارتن كوبر، ولم يصل إلى الأسواق إلا بعد 10 سنوات، أي تحديداً عام 1983، ومنذ ذلك الحين يعتمد الكثير من المستخدمين على الهواتف النقالة التي تطورت كثيراً خلال هذه الأعوام حتى ظهور أول هاتف ذكي. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة كيف تعمل الهواتف المتحركة؟

تقدم صحيفة تليغراف البريطانية ضمن سلسلة حلقات "كيف تعمل" مقطع فيديو توضيحي لكيفية استخدام الهاتف المتحرك للموجات الراديوية لنقل واستقبال الإشارات، وكيف تحول الهواتف النقالة "صوتك" إلى "إشارات كهربائية"، عندما تتحدث من خلالها.

ويشرح الفيديو الآتي:
يستخدم الهاتف المتحرك موجات الراديو لنقل واستقبال الإشارات، حيث تقوم الميكروفونات الموجودة داخل الهاتف بتحويل صوت المستخدم إلى إشارات كهربائية، لتنتقل عبر محطة إرسال واستقبال لتصل إلى صوت يسمعه الطرف الآخر.

الأساس في الهاتف النقال الشبكة الخليوية وهي عبارة عن حزم من الخلايا، حيث تقسم المدينة إلى عدة خلايا صغيرة، في كل خلية محطة إرسال، ومن هنا جاءت تسمية الهاتف الجوال باللغة الإنجليزية "Cell Phone".

تقوم الموجات الراديوية الموجودة في الهاتف بإرسال الإشارات الكهربائية إلى محطة الإرسال "أقرب برج اتصالات"، الذي يقوم بدوره بإرسال الإشارات إلى أقرب برج اتصالات للصديق المراد التحدث إليه، ثم يقوم الأخير بإرسال الإشارات إلى هاتف المتلقي على شكل صوت.

وتتطلب المحادثات الهاتفية النقالة ترددين أحدهما "إرسال" والآخر "استماع"، وبإمكان عدد من الهواتف استخدام نفس التردد، حتى وإن كانت هذه الهواتف تعتمد على خلايا مختلفة، ولا يمكن حدوث تداخلات في المكالمات، لأن الترددات الموجودة داخل الخلية محدود.

 

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