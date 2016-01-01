ثغرات أمنية في "آي كلاود" و"آي تيونز"
شدد المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات على ضرورة تثبيت التحديثات، التي أطلقتها شركة أبل لبرامجها "آي كلاود" و"آي تيونز" على منصة ويندوز، وذلك لسد الثغرات الأمنية بها، والتي تم تصنيف بعضها بالخطيرة.
وأوضح الخبراء الألمان أن الثغرات الأمنية تكمن في جميع إصدارات "آي كلاود" قبل الإصدار 6.0.1 لإصدارات الويندوز 7 و 8.1 و10، وكذلك إصدارات "آي تيونز" قبل الإصدار 12.5.2.
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