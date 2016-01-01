كل ما تحتاج معرفته عن الشحن اللاسلكي

يعتبر الشحن اللاسلكي أحد أهم التطورات التي أحرزتها التكنولوجيا اليوم، بحيث لن تكتمل فكرة المنزل الذكي بشكل كامل بدون وجود تقنية الشحن اللاسلكي للحفاظ على بطاريات الأجهزة الذكية تعمل بشكل متواصل.



وتسهل تقنية الشحن اللاسلكي على المستخدمين العمل، بحيث لن يحتاج المستخدم إلى البحث عن وصلات وشواحن أو البحث عن مصادر تزويد الطاقة صعبة الوصول، كما انه لا يوجد حاجة لفصل الشاحن أو الكابل عند الحاجة إلى استعمال الجهاز.



وتوفر تقنية الشحن اللاسلكي أكثر من معيار لهذه التقنية، بحيث ينبغي على المستخدم معرفة أي معيار يدعمه جهازه المحمول الذكي، وهو ما سنساعد المستخدمين على معرفته ومحاولة شرح الفروق الدقيقة والمختصرات التي قد تواجهه.



وقد عانى سوق الشحن اللاسلكي من التشابه إلى حد كبير مما سمح ببقاء نمطين مختلفين من المعايير هما: نمط إتحاد الطاقة اللاسلكية (WPC)، والذي يدعم معيار الشحن اللاسلكية تشي Qi، ونمط AirFuel، والذي نتج من اندماج تحالف من أجل الطاقة اللاسلكية (A4WP) وتحالف شؤون الطاقة (PMA).



ويدعم نمط AirFuel معيارين مختلفين هما PMA وRezence، وقد تم إعادة تسمية تلك المعايير بعد عملية الدمج، حيث تعرف حالياً باسم AirFuel Inductive وAirFuel Resonant.



ويعتبر معيار تشي Qi هو الأقدم، بحيث تم دمجه في أماكن أكثر بما في ذلك الأثاث والمصابيح مثل المصباح المكتبي Aerelight A1 OLED، وحتى ضمن بعض السيارات بما في ذلك سيارة ليكزس Lexus NX، ويستخدم معيار تشي الشحن الاستقرائي، وهو ما يتطلب وجود اتصال فيزيائي بين الجهاز وبساط الشحن المسطح.



كما يستند معيار PMA/AirFuel Inductive على الشحن الاستقرائي، إلا انه يستخدم تردد مختلف عن معيار تشي، وتتواجد هذه التقنية ضمن محطات Powermat للشحن المتوافرة في العديد من مواقع ستاربكس Starbucks، والمصنعة من قبل شركة Powermat تكنولوجيز المحدودة لتطوير حلول الطاقة اللاسلكية للمستهلكين.



وتدعم بعض الهواتف الذكية، مثل سلسلة هواتف Galaxy S6 وS7 من سامسونغ، كلا المعيارين Qi وPMA/AirFuel Inductive.



بينما يمكن لتقنية Rezence/AirFuel تمرير الشحنات الكهربائية من خلال السطوح المختلفة مثل الكتب والملابس، ويمكنها شحن أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت، وذلك بالرغم من امكانية امتلاك تلك الأجهزة متطلبات شحن مختلفة، ولم تصل هذه التقنية إلى الأسواق بعد، كما أنها لن تكون متوافقة مع الأجهزة الداعمة لمعيار تشي أو PMA/AirFuel Inductive.



ويمكن للمستخدم التحقق من دليل المستخدم أو ورقة المواصفات الخاصة بأجهزة الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية لمعرفة ما إذا كان يدعم الشحن اللاسلكي بشكل ضمني.



وباستطاعة المستخدم في حال عدم دعم الجهاز للشحن اللاسكلي بشكل ضمني وضعه ضمن غلاف يسمح له بالحصول على هذه الميزة، أو يمكنه شراء خاتم Powermat، والذي يسمح للمستخدم بشحن جهازه بشكل لاسلكي عبر لوحة Powermat أو ضمن العديد من مواقع ستاربكس.



ويعمل الخاتم بمثابة محول يتصل بالجهاز من خلال منفذ الشحن ( بحيث يتوفر إصدارات بخيارات منافذ micro-USB وLightning لهواتف آيفون 5 و6.



وتتجه الشركات المصنعة لهواتف أندرويد الذكية إلى توفير ميزة الشحن اللاسلكي كميزة رئيسية عن طريق دعم معياري Qi وPMA/AirFuel Inductive.



وتقدم شركة سامسونغ وسادة الشحن السريع، والتي تشير الشركة إلى إمكانية قيامها بشحن الأجهزة الداعمة لمعيار تشى بسرعة أكبر بمقدار 1.5 مرة بالمقارنة مع الشواحن الأساسية الداعمة لمعيار تشي.



بينما تعمل شركة إل جي على شاحن أسرع داعم لمعيار تشي، والذي يمكنه تقديم 15 واط من الطاقة، بالمقارنة مع تقنيات الشواحن المتوفرة اليوم والتي تقدم 5 واط من الطاقة.



وتعتبر مسألة السرعة إحدى النقاط السيئة التي تعاني منها الشواحن اللاسلكية، ورغم أنها مريحة جداً في التعامل إلا أنها بطيئة بشكل كبير نسبياً بالمقارنة مع الشواحن التقليدية.