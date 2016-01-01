Vue.. نظارة ذكية تلائم كافة احتياجاتك اليومية

Vue هي نظارة ذكية تقدم نفسها على أنها أول نظارة ذكية في العالم تتمتع بتصميم يلائم مختلف الاحتياجات اليومية للمستخدم.



وتُقدم النظارة العديد من المزايا الذكية التي تساعد المستخدم على متابعة مهامه اليومية بفاعلية ومرونة مثل إمكانية إجراء المكالمات، وتتبع الأنشطة البدنية، والاستماع إلى الاتجاهات الجغرافية، والاستماع إلى الموسيقى وغيرها.



وتتميز النظارة بدعمها لميزة الإيماءات أثناء التحكم بالنظارة دون الحاجة للضغط على أزار معينة فمثلاً يكفي أن تقوم بحركة واحدة للرد على المكالمات القادمة، ويُمكن للمستخدم تخصيص الإيماءات عبر تطبيق على الهاتف الذكي وذلك عبر تخصيص حركة معينة لمعرفة حالة الطقس أو الوقت وغيرها.



ولزيادة الجاذبية الجمالية للنظارة، فإن Vue تُقدم عدة أشكال وألوان مختلفة بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من العدسات وبما يلبي كافة أذواق المستخدمين ويتناسب مع أسلوب الحياة اليومية الخاص بهم.



فيما يتعلق بالبطارية فإن النظارة توفر معدل استخدام ما بين يومين إلى ثلاثة أيام في كل عملية شحن، مع دعمها لميزة الشحن اللاسلكي، وللمحافظة على عمر البطارية فإن النظارة تعمل تلقائياً فور قيام المستخدم بارتدائها، غير ذلك فإن النظارة تنتقل وضع توفير الطاقة.



يشار إلى أن نظارة Vue الذكية متوفر حالياً كمشروع عبر موقع كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منها من خلال التبرع بمبلغ 179 دولار أمريكي أو الاختيار من ضمن الباقات الأخرى المتوفرة داخل المشروع.



مع العلم أن المشروع استطاع خلال فترة وجيرة أن يجمع تمويلاً يزيد عن ربع مليون دولار أمريكي، ومن المقرر أن تنتهي حملة التمويل في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل على أن يبدأ الشحن للزبائن خلال شهر يوليو (تموز) من عام 2017.