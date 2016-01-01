مايكروسوفت: قراصنة روس يستغلون ثغرة في ويندوز
قالت شركة مايكروسوفت الثلاثاء إن مجموعة قرصنة ارتبطت في السابق بالحكومة الروسية هي المسؤولة عن هجمات إلكترونية في الآونة الأخيرة تستغل ثغرة اكتشفت حديثاً في نظام تشغيل ويندوز.
وقالت مايكروسوفت إن سيجري نشر ملف إصلاح للدفاع عن مستخدمي ويندوز ضد هذا النوع من الهجمات يوم الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).
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