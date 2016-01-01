لينوفو تبدأ بيع هاتف مشروع تانغو

أطلقت شركة لينوفو الثلاثاء هاتفها الذكي Phab 2 Pro، والذي يعتبر بارزاً كونه أول هاتف يدعم مشروع تانغو لنظام الواقع المعزز التابع لشركة غوغل، كما انه أول هاتف يمكنه تشغيل تطبيقات مشروع تانغو الجديدة، والتي سوف تتاح من خلال متجر غوغل بلاي Play Store، فضلاً عن تطبيق تانغو Tango.



ويبلغ سعر الهاتف حوالي 499 دولار أمريكي، وقد كشفت لينوفو لأول مرة عن هاتف Phab 2 Pro في شهر يونيو(حزيران) الماضي، ويتميز بمعالج Snapdragon 652 و4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية وكاميرا خلفية بدقة 16 ميغابيكسل وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير.



ويتواجد حالياً أكثر من 35 تطبيق يدعم مشروع تانجو، حيث عملت شركة غوغل بشكل وثيق خلال الأشهر القليلة الماضية مع مطوري التطبيقات لإنشاء مجموعة واسعة متنوعة من تطبيقات الواقع المعزز المخصصة للهاتف الذكي.



وحظيت التطبيقات بدعم مجموعة واسعة من المطورين والشركات المطورة، وذلك في سبيل خلق طرق جديدة للعمل واللعب والاستكشاف عبر الهاتف الذكي.



ويمكن لمستخدم الهاتف فتح تطبيق تانغو أو متجر غوغل بلاي لرؤية واستكشاف جميع التطبيقات المخصصة لمشروع تانغو، من ألعاب وتطبيقات خدمية مثل تطبيق Measure لقياس أبعاد الأشياء وتطبيقات WayfairView وLowe’s Vision وHomestyler Interior Design وiStaging لمعاينة كيفية تموضع الأثاث والأجهزة المنزلية ضمن المنزل.



وباستطاعة المستخدم لعب الدومينو في أي مكان عبر لعبة Domino World، والطلاء والرسم على جميع أسطح المنزل مع Crayola Color Blaster، واللعب مع الحيوانات الأليفة الافتراضية عبر Raise، والتعرف على الأشياء التي يصعب رؤيتها عبر تطبيق المحاكي الشمسي Solar Simulator والديناصورات بيننا Dinosaurs Among Us.



ويقدم الهاتف مجموعة من المميزات الخاصة بمشروع تانجو مثل مستشعرات خاصة تستطيع رسم خريطة بالمحيط الخاص بالهاتف، والتي تقدم أحدث تقنيات الواقع المعزز، مثل التي كانت موجودة في الحواسب اللوحية التابعة للمشروع، التي أطلقتها غوغل في السابق.



ويستطيع الهاتف التقاط أكثر من 250,000 مقياس في كل ثانية، عبر استخدام حساسات تتبع الحركة، وإدراك العمق، لتمكين الهاتف من رؤية المكان المحيط بالأبعاد الثلاثية.



ويتيح الهاتف لمستخدميه استخدام تطبيقات الواقع المعزز، للتفاعل مع العناصر المحيطة، ولعب الألعاب التي تدعم التقنية، وذكرت الشركة أن الهاتف يمكن استخدامه في مجال التعليم، عبر إضافة حيوانات داخل الغرفة الدراسية كمثال، للتعرف أكثر على هذه البيئات.



وتعد ميزة رسم الخرائط للمساحات الداخلية إحدى أبرز استخدامات مشروع تانجو، حيث يمكن الاستفادة من الهاتف في عمل جولة تعريفية داخل متحف ما، وسيقوم الهاتف بعرض المعلومات المختلفة والاتجاهات للتحرك داخل المبنى.



ويمكن الاستفادة من تقنيات مشروع تانعو في عمل تصور للأثاث في غرفة ما، حيث يمكن للهاتف تصوير المنزل بالأبعاد الحقيقية وعمل تصور واقعي لأماكن الأثاث والمساحة التي ستأخدها من الغرفة.



وتجدر الإشارة إلى ان الهاتف لن يكون متوافقاً مع نظارة الواقع الافتراضي Daydream View، التي أعلنت عنها غوغل سابقاً والمتوافقة مع منصة الواقع الافتراضي المتكاملة Daydream، وذلك لعدم امتلاك الهاتف لشاشة من نوع أموليد اللازمة لتجربة الواقع الافتراضي بشكل سلس.