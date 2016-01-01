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كيفية تقييد وصول التطبيقات الخلفية إلى الإنترنت

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 47 دقيقة مضت
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كيفية تقييد وصول التطبيقات الخلفية إلى الإنترنت

أشارت بوابة الاتصالات "Teltarif.de" الألمانية إلى أن هناك الكثير من التطبيقات، التي تعمل في الخلفية على الأجهزة الجوالة، وتتسبب في نفاد حجم اتصال البيانات بسرعة دون ملاحظة المستخدم. ولذلك ينصح خبراء البوابة الألمانية بضرورة تعطيل وظيفة وصول التطبيقات إلى الإنترنت في الخلفية.

ويمكن لأصحاب الهاتف الذكي آي فون أو الجهاز اللوحي آي باد تعطيل هذه الوظيفة عن طريق قائمة إعدادات نظام "آي أو إس" عن طريق بنود "عام/التحديثات في الخلفية".

وبالنسبة لأصحاب الأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد فيمكنهم تقييد وصول التطبيقات إلى شبكة الويب عن طريق بند "استخدام البيانات" في إعدادات نظام التشغيل.

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