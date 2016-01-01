غوغل تنهي دعمها لنسخ آندرويد القديمة في أوائل 2017

أعلنت شركة غوغل عن نهاية دعهما للنسخ القديمة الأكثر شعبية من نظام تشغليها للأجهزة المحمولة آندرويد، إذ وضحت الشركة أن نسخة 10.0.0 من خدمات غوغل بلاي ونسخة مكتبات العميل 10.0.0 Firebase هي آخر إصدارات تدعم الإصدار التاسع من الدوال البرمجية لآندرويد.



ويفترض أن تقوم الشركة بإطلاق الإصدار القادم من هذه المكتبات 10.2.0 في أوائل عام 2017، بحيث ترفع من الحد الأدنى للدوال البرمجية الخاصة بآندرويد المدعومة من قبلها إلى النسخة 14.



وسيؤدي هذا الأمر إلى إزالة غوغل دعمها للدوال البرمجية الخاصة بنسخ آندرويد المسماة "خبز الزنجبيل 2.3" والنسخ 3.0 و3.1 و3.2 المسماة "قرص العسل" العام المقبل.



وكانت شركة غوغل عمدت في سبتمبر (أيلول) عام 2012 إلى إطلاق خدمات غوغل بلاي، وهي عبارة عن حزمة دوال برمجية وخدمة خاصة بغوغل تعمل في الخلفية مخصصة لنظام آندرويد.



ووفرت الشركة حزمة خدمات غوغل بلاي بمثابة وسيلة لإيصال التحديثات والتحسينات لمستخدمي نظام آندرويد، دون الحاجة الفعلية إلى قيامهم بتحديث نظام التشغيل كاملاً.



وتعمل نسخة آندرويد خبز الزنجبيل الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) 2010، على حوالي 1.3% من مجمل أجهزة آندرويد التي تحتوي على خدمات غوغل بلاي، وذلك وفقاً لأحدث أرقام الشركة فيما يخص اعتمادية النسخ.



بينما تعمل نسخة آندرويد قرص العسل التي صدرت لأول مرة في فبراير (شباط) عام 2011، على أقل من 0.1% من مجمل أجهزة آندرويد، مما يؤكد صوابية قرار الشركة وان الوقت قد حان للمضي قدماً.



وجاء في بيان الشركة "يبلغ عمر منصة خبز الزنجبيل ما يقرب من 6 سنوات، وتوقف العديد من مطوري آندرويد فعلياً عن دعمها ضمن تطبيقاتهم الخاصة، ويساعد هذا الأمر المطورين على بناء تطبيقات أفضل تستفيد من إمكانيات المنصات الأحدث من آندرويد، وبالنسبة لنا فإن الوضع نفسه، ويمكننا من خلال هذا التغيير العمل بسرعة أكبر على توفير مجموعة أقوى من الأدوات اللازمة للمطورين".



ويمكن لمطوري آندرويد الاستمرار حالياً في استخدام النسخة 10.0.0 من خدمات غوغل بلاي وFirebase مع الأجهزة العاملة بنسخة خبز الزنجبيل وقرص العسل.