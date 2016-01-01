FBI يحذر من خداع "الهاكرز" لأجهزة الصراف الآلي

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI تحذيراً بعد الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي استهدفت أجهزة الصراف الآلي في تايوان، وتحدث التحذير الموجه إلى البنوك الأمريكية حول إحتمالية حدوث هجمات ATM jackpotting مماثلة على الأراضي الأمريكية قريباً.



وقد اعتمد قراصنة أجهزة الصراف الآلي لفترة طويلة من الزمن على تكتيكات سرقة أرقام بطاقات الدفع وأوراق إعتمادية الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في سبيل سرقة الأموال، إلا انهم يلجؤون حالياً إلى استهداف البنك نفسه من أجل سرقة مبالغ نقدية بشكل مباشر من أجهزة الصراف الآلي.



وقامت عصابة من مجرمي الإنترنت في وقت سابق من هذا العام باستهداف العديد من أجهزة الصراف الآلي في تايوان وتايلاند، وذلك عبر إصابتها ببرمجيات خبيثة، الأمر الذي مكنهم من الحصول على 2.5 مليون دولار من بنك في تايوان و350 ألف دولار من تايلاند.



وأشار التحذير الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أن الوكالة تراقب التقارير الحديثة التي تشير إلى وجود نوايا لدى قراصنة الإنترنت المنظمين والفاعلين لاستهداف القطاع المالي في الولايات المتحدة".



وتعتبر هجمات ATM jackpotting بمثابة أسلوب مستخدم من قبل قراصنة أجهزة الصراف الآلي لإجبار الجهاز على إخراج النقود، ووفقاً لشركة أمن الإنترنت الروسية Group-IB فإن القراصنة تمكنوا من إصابة أجهزة الصراف الآلي عن بعد عبر البرمجيات الخبيثة في أكثر من عشرين بلداً في جميع أنحاء أوروبا هذا العام.



ويمكن ربط التهديدات المزعومة إلى برمجيات خبيثة يعتقد انها مطورة من قبل مجموعة القرصنة الروسية Buhtrap، وتشير المعلومات إلى قيام المجموعة باختبار تقنيات السرقة على البنوك الروسية قبل الانتقال إلى المؤسسات المالية في بلدان أخرى.



ولم تقم شركة Group-IB بتسمية البنوك المستهدفة في الحملة الأخيرة، إلا انها أشارت إلى تواجد الضحايا في أرمينيا وبلغاريا واستونيا وجورجيا وروسيا البيضاء وقيرغيزستان ومولدوفا واسبانيا وبولندا وهولندا ورومانيا والمملكة المتحدة وروسيا وماليزيا.