أوروس تطلق لاب توب جديد لعشاق الألعاب

أطلقت شركة أوروس جهاز لاب توب جديد لعشاق الألعاب مع توفر إمكانية تشغيل نظارات الواقع الافتراضي "في آر".



وتشتمل باقة تجهيزات اللاب توب X7 DT v6 الجديد على معالج إنتل i7 من الجيل السادس يعمل بسرعة 4 غيغاهرتز كحد أقصى، بالإضافة إلى بطاقة الرسوميات نفيديا Gefore GTX 0801 GDDR5X سعتها 8 غيغابايتمع تقنية G-SYNC، وذلك من أجل تشغيل نظارات الواقع الافتراضي أوكيلوس Rift أو إتش تي سي Vive.



ويأتي جهاز اللاب توب الجديد بشاشة قياس 3.17 بوصة وتعمل بتقنية الوضوح الفائق 1440×2560 بكسل مع معدل تنشيط الصورة يبلغ 120 هرتز، لكي يتم تشغيل مشاهد الألعاب بسلاسة. ومن المقرر أن يتم طرح اللاب توب الجديد في الأسواق مع حلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.