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ثغرات أمنية في برامج سيمانتك وفوكست

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 44 دقيقة مضت
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ثغرات أمنية في برامج سيمانتك وفوكست

أشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى وجود العديد من الثغرات الأمنية في الكثير من برامج وتطبيقات "سيمانتك" و "فوكست".

 وأضاف الخبراء الألمان برامج "سيمانتك" التي تعاني من الثغرات الأمنية هي Endpoint Protection و Norton Antivirus و Internet Security وكذلك برنامج Security لأجهزة الماك والكمبيوترات المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز ولينوكس.

علاوة على وجود مشكلات أمان في برامج عرض وتحرير ملفات "بي دي إف" مثل Foxit Reader و PhantomPDF للأجهزة العاملة بنظام ويندوز.

وأكد المكتب الاتحادي على أن القراصنة قد يتمكنون عن طريق هذه الثغرات الأمنية من اختراق الكمبيوترات عبر الإنترنت وتسريب البرمجيات والتطبيقات الخبيثة على أجهزة الكمبيوتر.

وللتغلب على هذه المشكلة يلزم تثبيت الإصدارات الحديثة من برامج "سيمانتك" عن طريق وظيفة التحديث المباشر، وبالنسبة لبرامج "فوكست ريدر" و"فانتوم بي دي إف"، فإنه يمكن البحث عن التحديثات الجديدة عن طريق بند قائمة "المساعدة".

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