آبل تحصل على براءة اختراع لهاتف آي فون قابل للثني

حصلت شركة آبل يوم الثلاثاء، على براءة الاختراع ذات الرقم (9,504,170) من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي لتصميم قد يشكل أساساً لهواتف آي فون القابلة للطي والثني.



وتحمل براءة الاختراع اسم "أجهزة عرض مرنة"، والتي تعمل على وصف جهاز هاتف آي فون مع شاشة عرض كاملة قابلة للطوي بشكل يشابه الهواتف الشعبية التي أطلقتها شركة موتورولا سابقاً.



وقد كشفت براءة الاختراع التي نشرت يوم الثلاثاء، عن عمل الشركة منذ سنوات وبشكل متواصل على شكل هواتف آي فون، عبر تصاميم تدعو إلى المرونة المدعومة من قبل معدن شاشة (OLED) بإمكانها الإنطواء في المنتصف.



ويعتمد التصميم المقدم من قبل شركة آبل على عدد من المكونات المرنة من أجل تحقيق الشكل القابل للطي، وتعتبر شاشة (OLED)، والهيكل المعدني الداعم أحد أهم تلك المكونات.



وتقترح براءة الاختراع معدن النيتينول، أو ما يسمى معدن الذاكرة، المكون من النيكل والتيتانيوم، للهيكل المعدني الداعم بسبب ما يعرف عن مرونته وقدرته على الوصول إلى أشكال فريدة.



وكانت شركة آبل أودعت طلب براءة الاختراع في يوليو (تموز) 2014، أي قبل إعلانها على ساعتها الذكية آبل ووتش، وتعتمد على شاشة (OLED) المرنة التي يمكن طيها عند منتصفها.



واعتمدت الشركة حتى الآن على شاشات الكريستال السائل (LCD) لجميع نماذج هواتف آي فون خاصتها، إلا أن الشائعات تشير إلى إمكانية استعانتها بشاشات (OLED) من أجل بعض أو كل نماذج العام المقبل.