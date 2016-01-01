تحديث سكايب قد يغير محرك البحث والصفحة الرئيسية

ينبغي على المستخدم الانتباه عند تثبيت برنامج سكايب الشهير على الكمبيوتر أو عند تحديثه، نظراً لأن برنامج التراسل الفوري يحاول ضبط محرك البحث مايكروسوفت بنج ليصبح هو محرك البحث الافتراضي، بالإضافة إلى ضبط موقع "msn.com" ليكون هو الصفحة الرئيسية بمتصفح الويب الخاص بالمستخدم. وإذا قام المستخدم بالنقر دون اهتمام أثناء تثبيت البرنامج أو تحديثه فإن ذلك يعني الموافقة على تنفيذ هذه الإجراءات.



وإذا رغب المستخدم في الاحتفاظ بمحرك البحث الافتراضي والصفحة الرئيسية الخاصة به، فإنه يتعين عليه إزالة اثنين من علامات الاختيار أثناء عملية تثبيت البرنامج أو تحديثه.



ويمكن للمستخدم أن يقوم بتغيير هذه الإعدادات بشكل لاحق، حيث يمكنه في متصفح موزيلا فايرفوكس تحديد الصفحة الرئيسية في الإعدادات تحت بند "عام"، كما يمكن ضبط محرك البحث الافتراضي تحت بند "البحث".