بالفيديو: سوني تنوي إنتاج عدسات لاصقة بمقدرات خارقة

كشفت شركة سوني للإلكترونيات عن نيتها انتاج عدسات لاصقة ذكية يتعدى استخدامها الأغراض التجميلية والصحية، حيث ستتمتع هذه العدسات بالمقدرة على تصوير وتشغيل مقاطع الفيديو بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.



ومن بين المهام الأخرى التي تقوم بها هذه العدسات المدهشة، الضبط التلقائي للصورة والتعديل عليها بالإضافة إلى خاصية تقريب الأجسام البعيدة.



وقال ناطق باسم شركة سوني متحدثاً عن المشروع: "ستبدأ شركة سوني بتنفيذ هذا المشروع في بداية فصل الربيع المقبل. لا يزال المشروع قيد الدراسة ونأمل بأن تنجح الشركة في تصميم العدسات وطرحها في الأسواق في أقرب فرصة ممكنة".



وقامت شركة سوني بالترويج للعدسات الذكية عبر مقطع فيديو نشرته على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ولقي رواجاً كبيراً حيث حصل على عدد مشاهدات هائل وصل إلى أكثر من 55 مليون مشاهدة و 750000 مشاركة.



ولم تحظ فكرة هذه العدسات بقبول لدى الكثير من متابعي الفيديو حيث علق أحدهم "هذه فكرة سيئة للغاية. أتوقع بأن يتم استخدام هذه العدسات للتجسس على الناس وابتزازهم".