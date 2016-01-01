نصيحة فعالة جدا لتجنب ظهور الضباب على زجاج السيارة

يواجه العديد من السائقين مشكلة تكثف الضباب على زجاج السيارة والنوافذ الامامية قبل انتقالها إلى الجزء الخلفي من السيارة، خصوصا خلال أشهر الشتاء الباردة والعواصف الرعدية والثلوج. ومن المعلوم أن عدم القدرة على رؤية طرف سيارتك الامامي وما يوجد على الطريق بوضوح من مقعد سيارتك، يجعل القيادة خطيرة جدا خصوصا في الظلام.

لكن لا داعي للقلق بعد اليوم، فلقد وجدنا طريقة فعالة جدا يمكنها القضاء بسرعة على الضباب لتمنع تكونه من الأصل على زجاج السيارة. تابعوا تفاصيل ما يجب أن تفعلونه واشكرونا لاحقا.

الأغراض التي تحتاجها:

- فردة واحدة من جوارب قطنية.

- حبيبات كريستالية تعرف بـCat litter تستخدم لامتصاص فضلات القطط، يمكنك شرائها من متجر الحيوانات الأليفة.

- حلقة من الورق المقوى أو شريط لاصق.

ما يجب أن تفعله بالتفصيل:

1- غلف حلقة الورق المقوى بطرف فردة الجوارب.

2- ضع حبيبات Cat litter داخل فردة الجوارب.

3- إزالة الحلقة ثم ربط طرف فردة الجوارب بعقدة ضيقة.

4- ضع النتيجة في أي مساحة مفتوحة من سيارتك.

حبيبات Cat litter ستكون قادرة على امتصاص الرطوبة في الهواء مما سيوقف نهائيا مشكلة تكثف الضباب، وبالتالي سوف يبقى زجاج السيارة كاملا نظيفا وشفافا.