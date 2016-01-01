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دايملر تستثمر عشرة مليارات يورو في تطوير سيارات كهربائية

بواسطة دويتشه فيله دقيقة واحدة مضت
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دايملر تستثمر عشرة مليارات يورو في تطوير سيارات كهربائية

قال رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات إن دايملر تعتزم استثمار ما يصل إلى عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) في تطوير سيارات كهربائية.

 وتستثمر الشركات الألمانية بشكل كبير في السيارات الكهربائية والتي كانت تتجنبها في الماضي بسبب ارتفاع تكاليفها ونطاق تشغيلها المحدود ولكنها الآن تستفيد من التقدم الذي حدث في الآونة الأخيرة في تكنولوجيا البطاريات ورد الفعل العنيف ضد الأدخنة الناجمة عن الديزل.

وأدى الآن التقدم التكنولوجي لزيادة مدى سيارة كهربائية بما يصل إلى 50% إلى تحفيز شركتي فولكسفاغن ودايملر وموردين مثل بوش وكونتننتال على القيام باستثمارات ضخمة.

سيارات سمارت
وقال توماس فيبر لصحيفة شتوتجارت تسايتونج اليوم السبت "بحلول 2025 نريد تطوير عشر سيارات كهربائية بناء على نفس التصميم.
"من أجل هذا الحملة نريد استثمار ما يصل إلى عشرة مليارات يورو".

وأضاف إن ثلاثة من النماذج ستكون سيارات سمارت وذلك بفضل البطاريات الأكبر التي ستمكنها من زيادة مدى المسافة التي تقطعها إلى 700 كيلومتر.

وفي سبتمبر (أيلول) قال شخص مطلع على خطط دايملر إن الشركة تعتزم طرح ما لا يقل عن ستة طرز لسيارات كهربائية في إطار حملتها للمنافسة مع تيسلا وأودي لشركة فولكسفاجن.

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