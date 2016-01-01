"سوبر ماريو رن" تصل آي فون منتصف الشهر المقبل

تعتزم شركة نينتندو اليابانية المطورة للعبة الفيديو الشهيرة "سوبر ماريو" لطرح إصدار جديد منها يعمل مع الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل "آي أو إس"، حيث سيتم طرح الإصدار الجديد باسم "سوبر ماريو رن" يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



أظهر عرضاً مسبقاً للعبة المنتظرة وجود العديد من السمات المعروفة لألعاب ماريو الأخرى، بما في ذلك تجميع العملات والقفز فوق الحواجز وتجنب الخصوم المعتادين.



ستعمل اللعبة الجديدة "سوبر ماريو رن" على أجهزة "آي فون" و"آي باد" التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس 8" أو أي إصدارات أحدث.



وبحسب شركة "نينتيندو" فإن النسخة المجانية من اللعبة الجديدة ستكون بإمكانيات محدودة، في حين يمكن شراء نسخة بإمكانياتها الكاملة مقابل 9.99 يورو، دون أن يشمل ذلك النفقات الإضافية المطلوبة لشراء التطبيق عبر الإنترنت.