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محادثات واتس آب المرئية تستخدم أحدث تقنيات التشفير

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ ساعة واحدة مضت
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محادثات واتس آب المرئية تستخدم أحدث تقنيات التشفير

قررت شركة تطبيق المحادثة الفورية عبر الأجهزة الذكية "واتس آب" إضافة خاصية المحادثة المرئية "مكالمات الفيديو" إلى التطبيق.

 وبحسب بيان نشرته شركة واتس آب المملوكة لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم فيس بوك فإن الإصدار الجديد من تطبيق واتس آب سيستخدم أحدث تقنيات التشفير لحماية مكالمات الفيديو من محاولات الاختراق أو التجسس، كما هو الحال في الاتصالات الصوتية التي تجري عبر تطبيق واتس آب.

وبحسب البيان فإن هذا يعني أن المحادثات المرئية، لن تظهر إلا للأطراف المشاركة فيها فقط، في حين انها ستظل غير مرئية حتى بالنسبة لشركة واتس آب نفسها.

وستكون الخاصية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها تدريجيا متاحة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد وهواتف آي فون التي تنتجها شركة آبل والهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز فون.

يذكر أن هناك أكثر من مليار مستخدم يستخدمون تطبيق واتس آب للتواصل باستخدام الرسائل الصوتية أو الرسائل المكتوبة.

يذكر أن "واتس آب" أتاحت في البداية المحادثة الصوتية من خلال تطبيقها، وهي الخاصية التي فتحت الباب أن انتشار استخدامه على الهواتف الذكية لإجراء المحادثات كبديل للمكالمات الهاتفية المكلفة.

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