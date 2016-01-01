"غالاكسي إس 8" قادم مع رام 6 غيغابايت و 256 مساحة داخلية

تبذل شركة سامسونغ مجهوداً لتجاوز أزمتها الأخيرة مع هاتفها اللوحي "نوت 7"، لتعود بقوة مع هاتفها المقبل "غالاكسي إس 8" المتوقع الإعلان عنه مطلع العام المقبل.





وتشير أحدث التقارير إلى قدوم هاتف "غالاكسي إس 8" بذاكرة عشوائية سعتها 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 غيغابايت، بحسب موقع "تك تاستك" الهولندي المعني بشؤون التقنية نقلاً عن مصدر صيني.



ويُعتقد أن تضمين "غالاكسي إس8" بذاكرة عشوائية سعتها 6 غيغابايت بات أمراً ضرورياً ومعقولاً، خاصةً وأن سامسونغ قد بدأت في وقت سابق من العام الحالي بإنتاج ذواكر "رام" بحجم يصل إلى 8 غيغابايت.



ونقل الموقع الهولندي أن الهاتف المنتظر سيقدم 256 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، وهي سعة سبقتها إليها عدد من الشركات، خاصةً منافستها الأولى أبل مع هاتفها الأحدث آي فون 7 بلس.



وفيما يتعلق بباقي مواصفات "غالاكسي إس 8"، فقد تحدثت تقارير سابقة أنه سيقدم كاميرتين خلفيتين وشاشة تغطيه بالكامل والاستغناء عن زر الرئيسية، إضافة إلى مساعد رقمي ذكي.



ويُقال إن سامسونغ قررت جعل شاشة جالاكسي إس8 أكبر حجماً في محاولة منها لجذب محبي الشاشات الكبيرة، خاصةً من سلسلة هواتفها اللوحية جالاكسي نوت، وفق ما نقلت وسيلة إعلامية كورية في وقت سابق من الشهر الجاري.