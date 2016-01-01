موقع للاستماع إلى محطات الراديو عبر الإنترنت

يوفر موقع Radiohere تجربة مميزة للمستخدمين الراغبين بالاستماع إلى محطات الراديو عبر الإنترنت والعودة إلى حنين الماضي.



يمتاز موقع "Radiohere" بواجهة استخدام أنيقة وبسيطة للغاية تظهر خلالها محطات الراديو المتوفرة بمختلف اللغات بما فيها اللغة العربية، الإنجليزية، الهندية وغيرها.



وفور اختيارك للغتك المفضلة أثناء الاستماع للراديو فستظهر لك قائمة بالمحطات الإذاعية المتوفرة على الموقع، حيث يُمكن الاستماع إلى أي محطة متاحة والتنقل بين القنوات الإذاعية الأخرى بكل سهولة.



ويعتبر الموقع أحد الحلول الجيدة للأشخاص الراغبين باستبدال قوائم الموسيقى التقليدية على أجهزتهم أو الأشخاص الذين يرغبون بالاستماع إلى الراديو أثناء العمل عبر أجهزتهم المكتبية وغيرهم.



وتعتبر المحطات الإذاعية باللغة الهندية هي الأكثر عدداً داخل الموقع، الذي أسسه مصمم منتجات هندي، لذا قد يكون الموقع خياراً ملائماً للأشخاص الراغبين باستكشاف أغان هندية مميزة وجديدة.