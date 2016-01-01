"بوكيمون غو" ستضيف 100 شخصية جديدة

تخطط شركة "نيناتك" المطورة للعبة الواقع المعزز بوكيمون غو لطرح تحديث كبير للعبة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويفترض أن يقدم التحديث الجديد للاعبين الكثير مما كانوا يطالبون به الشركة، إلى جانب بعض الإصلاحات التي تحتاجها اللعبة

ويتضمن التحديث أكثر من 100 مخلوق بوكيمون طبيعي وخيالي جديد، ومعارك لاعب ضد لاعب جديدة، بالإضافة إلى طرق جديدة لتدريب ورفع البوكيمونات إلى البروفيسور مثل الحيوان الأليف تماغوتشي Tamagotchi بعد أن يفقس البيض، والتجارة والتداول بين اللاعبين.



وتأتي تلك المعلومات بعد قيام موقعي PokeVS وThe Silph Road المتخصصين باللعبة بالغوص ضمن التعليمات البرمجية لآخر تحديث والكشف عن بيانات 100 بوكيمون جديد، حيث يظهر من الناحية الفنية وجود مثل هذه المخلوقات في بيانات اللعبة.



وتعتبر اللعبة حالياً من ألعاب الموبايل الأكثر نجاحاً في التاريخ، وقد أحدثت ضجة إعلامية لا مثيل لها في مجال ألعاب الفيديو حول العالم، حيث حصلت اللعبة أكثر من 500 مليون عملية تحميل لتطبيقها وقدرت إيراداتها بحوالي 600 مليون دولار في أول 90 يوماً بعد إطلاقها في شهير يوليو (تموز) الماضي.