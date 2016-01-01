إغلاق 4500 موقع إلكتروني تبيع سلعاً مزورة

أعلنت الشرطة الأوروبية "يوروبول" أن أكثر من 4500 اسم نطاق عبر الإنترنت متخصصة في تجارة البضائع المزورة والمقلدة غالبيتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضبطت من قبل سلطات 27 دولة غالبيتها أوروبية.



وأطلقت يوروبول في مقرها في لاهاي حملة بعنوان "دونت فايك آب" (لا تقلد) بهدف منع المواقع المتخصصة من بيع بضائع مقلدة عبر الإنترنت.



وشددت يوروبول في بيان على أن "السرعة والقدرة على حجب الهوية تسمحان لأي شخص ساعة يشاء أن يبيع أي شيء لأي شخص عبر الإنترنت. المزورون يعرفون ذلك ويستغلون أكثر فأكثر هذه الامكانيات".



وأضافت "مع أن السلع المعنية تبدو وكأنها صفقة جيدة إلا أنها قد تشكل خطراً جدياً على صحة المشترين وسلامتهم".



وشاركت قوات الشرطة في الدول الاوروبية والولايات المتحدة ودول في أمريكا اللاتينية في هذه العملية السنوية. وكانت مواقع الإنترنت الـ4500 التي أغلقت تسوق لسلع مختلفة منها الفاخرة والرياضية وقطع الغيار والإلكترونيات والمنتجات الصيدلانية ومساحيق التجميل ومنتجات مقلدة أخرى".



وفي إطار هذه العملية، أوقفت الشرطة الهولندية 12 شخصاً في الأسبوعين الأخيرين.