9 نصائح بسيطة لتصفح آمن للإنترنت خلال العطلات

نشرت شركة "سوفوس" المتخصصة في مجال حلول الحماية من التهديدات المعقدة وخسارة البيانات، والتي تقول إن أكثر من 100 مليون مستخدم عبر 150 دولة يعتمدون على حلولها، قائمةً بتسع خطوات بسيطة لتصفح آمن للإنترنت خلال العطلات.





وأشارت الشركة إلى أن الأعياد والعطلات الرسمية وقت مثالي لمجرمي الإنترنت لاستخدام الحيل الذكية ورسائل الاحتيال الدعائية التي تبدل كأنها عروض خاصة ومغرية أو إشعارات الفوز بالهدايا والجوائز. ولكن في الواقع تم تصميم هذه الروابط ككمين لاقتناص البيانات الخاصة وبهدف الاختراق.



ولذا تقدم الشركة النقاط التالية:



1. الصفقات والعروض عبر البريد الإلكتروني أو على شبكة الإنترنت ذات الأسعار التنافسية والمنخفضة للغاية غالباً ما تكون وسيلة للاختراق وينصح بحذفها.



2. احذر من الشبكات اللاسلكية غير الموثوق فيها عند التسوق من خلال الهاتف النقال. وينصح بالانتظار حتى العودة للمنزل لإدخال بيانات البطاقة المصرفية الخاص بك.



3. لا تتعامل إلا مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة والمعروفة وينصح بالدفع عن طريق حساب الباي بال أو بطاقات الائتمان، ولا ينصح باستخدام بطاقات السحب الآلي لشراء الهدايا من الإنترنت.



4. تحقق من الأخطاء الإملائية في أسماء الماركات التجارية. مجرمو الإنترنت يستعملون العلامة التجارية الأكثر شعبية على الإنترنت بعد تغيير حرف واحد أو اثنين للخداع وسرقة البيانات الشخصية.



5. بالتأكيد أجهزة إنترنت الأشياء على قائمة متطلبات الجميع هذا العام، لكنها عرضة لمجرمي الإنترنت. ولذلك قبل الشروع في استخدام جهازك الجديد، ينصح بإعادة تعيين كلمة المرور. خاصة في ظل تزايد حالات التعرض للقرصنة والهجمات الاجرامية والبرمجيات الخبيثة.



6. كن عقلانياً في اختيار كلمات المرور والأمان بحيث تكون صعبة التخمين. واحرص على اختلاف كلمات المرور لكل حساب. احرص على إدراج الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام معاً في كلمة مرورك لجعلها أقوى ويصعب تخمينها.



7. يزداد نشاط مجرمي الإنترنت وعمليات التجسس والقرصنة أكثر من المعتاد خلال العطلات والأعياد. لذلك لابد من توفير الحماية من البرمجيات الخبيثة بما فيها برمجيات التجسس، التي تستطيع تسجيل بياناتك المالية أثناء كتابتها عن طريق لوحة المفاتيح، يمكنك استخدام التطبيقات الأمنية على سبيل المثال برمجيات سوفوس للأمن.



8. استخدم برنامج حماية حديث البيانات ويمكنك الاطلاع على أداة سوفوس للفيديو لمعرفة كيفية منع برمجيات التجسس والبرمجيات الخبيثة، كذلك كشف ومنع روابط المواقع والتطبيقات الضارة، والتي قد تحتوي على برمجيات الفدية واختراق البريد الإلكتروني.



9. مع تزايد حركة التجارة الإلكترونية أكثر من المعتاد في الأعياد والعطلات، كن على دراية بعلم الإنترنت واتبع أفضل الممارسات الأمنية، إذ يسعى قراصنة الإنترنت إلى استغلال نشاط المستخدمين، لذلك ينصح بتوخي الحذر للحماية من الهجمات.